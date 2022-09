Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson uskoo eduskunnan käsittelyssä olevan potilasturvallisuuslain, hoitajajärjestöjen kielenkäytössä pakkolain, vain pahentavan tilannetta.

– Minun mielestäni suurin tragedia koko tässä tilanteessa on, etten usko sen lain muuttavan yhtään mitään parempaan suuntaan. Uskon, että tämän kaltainen lainsäädäntö vain ja ainoastaan tulee vaikeuttamaan tätä tilannetta entuudestaan.

Andersson kommentoi tilannetta kyselytunnillaan torstaina. Tallenne siitä on katsottavissa Instagramissa .

Vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan ainoa kestävä ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon vetovoiman lisäämiseksi ja hoitajapulan ratkaisemiseksi ovat parannukset työoloihin, työehtoihin ja palkkaukseen.

– Minä olen aina puhunut lämpimästi työolojen, työehtojen ja palkkauksen parantamisen puolesta ja aion jatkossakin tehdä sitä. Me olemme vasemmistoliitossa valmiita maksamaan hoitajien palkankorotuksista, me olemme vasemmistoliitossa valmiita antamaan hyvinvointialueille lisää rahaa, me olemme olleet vasemmistoliitossa ajamassa hoitajamitoituslainsäädäntöä, hoitotakuuta perusterveydenhuoltoon juuri siitä syystä, että ne tuovat lisää resursseja sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Mitoitukset myös korjaavat työskentelyolosuhteita.

Hallitus ei osapuoli neuvotteluissa



Andersson sanoi uskovansa, ettei kiistaa saada ratkaistuksi ennen työmarkkinasopimusta. Hallituksen kannalta ongelma on, ettei se ole osapuoli niissä neuvotteluissa.

– Me voimme lähettää signaaleja. Olen viime keväästä asti puhunut siitä, että tarvitaan julkisen sektorin palkkaohjelma, me olemme valmiita siitä maksamaan ja on ihan selvää, että sitten kun se sopimus on tehty, siihen varataan riittävät määrärahat.

Anderssonin mukaan kaikki tähän asti tehty on ollut näpertelyä suhteessa siihen, kuinka fundamentaalinen hoitoalan kriisi on. Sote-ammattilaiset ovat oikeassa siinä, kun he sanovat, ettei kukaan välitä potilasturvallisuudesta työtaistelujen välisenä aikana.

Hän toisti vasemmistoliiton kannan potilasturvallisuuslakiin olevan se, että tehdään tarkkarajaisesti, mikä on pakko ja ei yhtään enempää.

Hallituksesta lähtö rikkoisi vaihtoehtoisen esimerkin



Andersson puolusti vasemmistoliiton jatkoa hallituksessa potilasturvallisuuslaista huolimatta sillä, että pois lähtemällä puolue rikkoisi poliittisen yhteenliittymän, jossa on pystytty rakentamaan vastavoimaa ja vaihtoehtoista esimerkkiä siitä, minkälainen politiikka on mahdollista. Hänen suurin pelkonsa on, että vaalien jälkeen palataan kokoomuksen johdolla vanhalle leikkauslinjalle.

– En sano, että olemme onnistuneet kaikessa, mutta on tämä silti erilaista kuin viime kaudella perskekohallituksen aikana.

Pääministeri Sanna Marin toisi jälleen torstaina, että lain valmistelu on edelleen välttämätöntä.

– Meillä on ministerivastuun mukaisesti velvollisuus viedä tämänkaltaista lainsäädäntöä eteenpäin, jos on riski siitä, että ihmisten henki ja terveys voi vaarantua, kuten yhä kotihoidon osalta ymmärtääkseni tilanne on.

Hän sanoi sosiaali- ja terveysministeriön arvioivan edelleen, että potilasturvallisuuslakia on syytä käsitellä eduskunnassa.