Eduskunta äänestää tänään potilasturvallisuuslain hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö valmistui perjantaina iltapäivällä, jonka jälkeen lain sisältö lyötiin lukkoon ensimmäisessä käsittelyssä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson piti perjantaina lakiesitykseen saatuja muutoksia merkittävinä, mutta siitä huolimatta kansanedustajat Anna Kontula ja Katja Hänninen ovat ilmoittaneet äänestävänsä sitä vastaan.

Asian toinen käsittely alkaa eduskunnassa maanantaina kello 12.

Li Anderssonin mukaan vasemmistoliitolle oli kynnyskysymys, ettei laissa rajoiteta lakko-oikeutta ”varmuuden vuoksi”. Neuvotteluissa puolue sai myös poistetuksi mahdollisuuden uhkasakkojen antamisesta yksittäiselle työmääräyksestä kieltäytyvälle hoitajalle.

Anna Kontula perusteli kantaansa Helsingin Sanomissa sillä, että laki jo säädettäessä kajoaa työtaisteluoikeuteen, vaikkei sitä lainkaan käytettäisi. Hänen mukaansa tehohoidon osalta henkeen ja terveyteen liittyvät uhat olivat ymmärrettäviä, mutta kotihoidosta ja erikoissairaanhoidosta puhuttaessa samaa uhkaa ei ole eikä vastaavia perusteluita ole tullut ainakaan hänen eteensä.

Myös Katja Hännistä hiertää se, että laissa ollaan murtamassa työntekijän työtaisteluoikeutta.

Oikeus työtaisteluun säilyy kaikilla



Merja Kyllönen sanoi perjantaina lain ensimmäisessä käsittelyssä, että neuvotteluissa tehtiin yhdessä kova työ, jonka tuloksena esitykseen saatiin asianmukaisia muutoksia.

– Laki on nyt tarkkarajaisempi, kohdistuen vain olemassa oleviin uhkiin, ja oikeus työtaisteluun kuuluu aivan kaikille tämän lain säätämisen jälkeenkin. Nyt esitettävässä laissa ei rajoiteta lakko-oikeutta yhtään sen enempää kuin mikä on välttämätöntä ihmishenkien turvaamiseksi viimesijaisena keinona — nimenomaan viimesijaisena keinona, jota ennen on käytettävä kaikki muut keinot, Kyllönen sanoi.

Myös sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen korosti perjantaina, ettei lailla viedä lakko-oikeutta keneltäkään.

Laki ei poista lakko-oikeutta. Sen säätämisen jälkeenkin hoitajilla säilyy oikeus lakkoilla, myös teho-osastoilla. Lakko-oikeutta rajataan vain niin, että lakot eivät vaaranna ihmishenkiä. Ensisijaisesti laki velvoittaa osapuolia neuvottelemaan välttämättömästä suojelutyöstä. 3/5 — Hanna Sarkkinen (@HSarkkinen) September 16, 2022

Kyllönen toisti vasemmistoliiton kannan siitä, että suojelutyölaki ei ratkaise sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työvoimapulaa. Ainoa ratkaisu on työmarkkinaosapuolten välinen neuvottelusopimus, joka korjaa aidosti työehtojen epäkohtia.

– Vasemmistoliiton mielestä hoitajat ansaitsevat nykyistä paremman palkan ja oikeudenmukaiset työehdot. Me olemme lähettäneet jo aiemmin neuvottelupöytiin vahvan viestin: kun sopu palkankorotusten suuruudesta on neuvotteluissa löytynyt, me olemme valmiita taistelemaan riittävät rahat myös niiden maksuun.

Maanantaina hyväksyttävällä potilasturvallisuus- tai suojelutyölailla velvoitetaan ensisijaisesti neuvottelemaan suojelutyöstä, jolla turvataan ihmishenkiä lakon aikana. Hengen ja terveyden turvaaminen menee perusoikeuspunninnassa muiden perusoikeuksien edelle, korosti Kyllönen.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo on toivonut koko ryhmän äänestävän lain puolesta, koska neuvotteluissa mukana olemalla se saatiin paremmaksi. Äänestysratkaisuja katsotaan eduskuntaryhmässä niiden jälkeen.