Vaikka Puola ja Baltian maat sulkivat maanantaina rajansa venäläisiltä turisteilta, Suomi jatkaa viisumien myöntämistä. Suomi on vähentänyt turistiviisumien myöntämistä venäläisille Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vuoksi, mutta ei ole lopettanut sitä kokonaan.

Suomi onkin nyt venäläisturisteille ainoa maareitti EU:hun.

Suomi katsoo turistiviisumien kieltämisen olevan EU-oikeuden vastaista.

Saksastakin pääsi pois



Kansalaiskeskustelussa pitkin kesää ja syksyä on pidetty viisumien myöntämistä oikeustajun vastaisena toimena. Lisäksi oppositiopuolueet ovat vaatineet äänekkäästi viisumien kieltämistä venäläisiltä.

– Välillä tuntuu, että suomalaisessa keskustelussa halutaan mennä nopeasti kaikkein järeimpiin keinoihin ikään kuin osoittaaksemme, ettemme ole missään tapauksessa heikkoja Venäjän suhteen, ilman että kysymme, mikä on oikeasti on se päämäärä, jota kulloisellakin toimenpiteellä tavoitellaan, Akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta arvioi viisumikeskustelua.

Hän puhui asiasta perjantaina Työväen sivistysliiton seminaarissa Helsingissä.

ILMOITUS ILMOITUS

– Viisumikieltoasiassa on mielestäni selvää, että on moraalisesti oikein rajoittaa ostosmatkailua. Mutta samalla tämä on myös poliittisen opposition, venäläisen tiedonvälityksen ja kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta myös tärkeä kehitys

Miettinen vertaa tilannetta Saksaan toisen maailmansodan aikana.

– Silloin saksalaisia ei estetty liikkumasta. Monet niistä, jotka lähtivät Saksasta toisen maailmansodan aikana, saavuttivat merkittävän aseman Hitlerin jälkeisessä hallinnossa. Tämä ehkä ehkä kannattaisi pitää keskustelussa rinnalla.

– On ehkä kriisipolitiikan piirre, että halutaan reagoida ilman, että mietitään, mitkä olisivat ne oikeudelliset perusteet ja muut poliittiset pitkän tähtäimen argumentit, joilla erilaiset toimet voidaan perustella.

Ihmiset hakevat suojaa

Miettinen tuki Suomen oikeudellista tulkintaa venäläisviisumien rajoittamisesta tiistaina Ylellä

– Meillä on tarve erotella kaksi kategoriaa. On ihmiset, jotka tulevat normaalin turismin takia tai ostosmatkalle, ja joista moraalinen närkästys on Suomessa noussut. Mutta sitten on myös ihmisiä, jotka tulevat humanitäärisillä syillä, kriittisiä toimittajia ja ihmisiä, jotka hakevat suojaa, Miettinen sanoi.