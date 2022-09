ILMOITUS ILMOITUS

Vanhusten ympärivuorokautisen hoivan sitova mitoitus 0,7 hoitohenkilöä yhtä hoidettavaa kohti lykkäntyy puolella vuodella, perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindèn kertoi keskiviikkona vastatessaan kokoomuksen välikysymykseen. Uudistuksen piti tulla voimaan ensi vuoden huhtikuussa.

– Tämän hetkisen hoitohenkilöstön työvoimapulan vuoksi hallitus on arvioinut uudistuksen toteutuksen aikataulua uudelleen siten, että tavoitteesta 0,7 ei tingitä. Mutta voimaantuloa porrastetaan siten, että 1.4.2023 mitoitus on 0,65 ja 1.12.2023 mitoitus on 0,7. Uudistuksen rahoitus 128 miljoonaa pidetään voimassa. Täten luodaan edellytykset henkilöstömitoituksen saavuttamiselle.

Eduskunta keskustelee kokoomuksen tekemästä välikysymyksestä, joka koskee vanhuspalveluiden tilannetta ja terveyspalvelujen kriisiytymistä. Kyseessä on kestoaihe, sillä siitä on tehty 11 välikysymystä 2000-luvulla.

– Tämä kertoo asian tärkeydestä, mutta on tavallaan myös surullista. Muuten, kokoomus ei ollut tehnyt yhtään näistä välikysymyksistä. Jokuhan voisi kysyä, että johtuuko tämä siitä, että nämä palvelut eivät ole olleet painopistealueita kokoomuksen politiikassa? Lindén kysyi.

– Kysehän on julkisesti rahoitetuista palveluista. Niitä ei voi laajentaa eikä myöskään henkilöstön palkkatasoa nostaa ilman verorahoitusta. Kokoomus on ollut näissä 11 välikysymyksessä 10 kertaa vastaajana, ei kysyjänä. Terveydenhuollon ja vanhusten hoivan palvelut eivät ole välikysymyksen tekijöillekään siis aivan vieras aihe.

Lindénin mukaan aikaisempien välikysymysten yhteinen piirre on ollut huoli riittävästä palveluiden rahoituksesta.

– Usein viitattiin kuntien valtionosuuksien niukkuuteen, jopa niiden leikkauksiin. Jokainen tässä salissa tietää, että pääministeri Marinin hallitus on panostanut kuntien rahoitukseen enemmän kuin mikään muu hallitus 30 vuoteen, ministeri kehaisi.

Hoitotakuu tiukkenee



Lindén kertasi hallituksen muita uudistuksia hoitajamitoituksen lisäksi.

– Hallitus on panostanut uudistuksina vammaispalveluihin 22 miljoonaa euroa, lastensuojeluun noin 57 miljoonaa euroa, mielenterveystyöhön noin 34 miljoonaa euroa, oppilashuoltoon 8 miljoonaa euroa, opiskelijaterveydenhuoltoon miljoona euroa ja niin edelleen.

– Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -keskus -ohjelmasta on myönnetty yhteensä 221 miljoonaa euroa alueiden hankkeille perustason vahvistamiseksi. Vanhuspalveluita koskevan lainsäädäntöuudistuksen toisen vaiheen muutoksilla turvataan henkilöstöresursseja kotihoidossa 37 miljoonan euron edestä. Panostuksena pieni, mutta periaatteessa tärkeä päätös oli vanhusasiainvaltuutetun viran perustaminen. Omaishoidon tuki on yksi vaihtoehto hoidon ja huolenpidon järjestämiseen.

Erityisen tärkeänä uudistuksena Lindén piti perusterveydenhuoltoa vahvistavaa hoitotakuun tiukentamista, jota koskeva hallituksen esitys annettiin toukokuussa.