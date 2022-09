Vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Suldaan Said Ahmed on huolissaan järjestöjen hoitaman, maahanmuuttajille tarjotun kotouttamisen jatkosta pääkaupunkiseudulla.

– Jokaisella tulisi olla mahdollisuus kokea olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa ja rakentaa oman näköistään elämää yhdenvertaisesti, Said Ahmed sanoo.

– Järjestöjen tarjoamat matalan kynnyksen monikieliset palvelut ovat tuhansille maahanmuuttajille ovi suomalaisen yhteiskunnan ymmärtämiseen. Toiminnan rahoitus on turvattava.

Neuvontaa annetaan erittäin vaikeasti tavoitettavalle kohderyhmille.

Tukea vaikeasti tavoitettaville

Said Ahmed puhuu erityisesti Moniperheet ry:stä ja Monik ry:stä. Moniperheet tarjoaa toiminnallaan tukea esimerkiksi maahanmuuttajataustaisille erityislapsiperheille sekä vammaisille henkilöille. Järjestö tekee yhteistyötä niin Helsingin, Vantaan kuin Espoon vammais- ja maahanmuuttajapalveluiden kanssa.

Monik taas antaa pääkaupunkiseudulla neuvontaa ja palveluohjausta tuhansille ihmisille, jotka eivät pysty asioimaan itsenäisesti viranomaispalveluissa.

– Järjestöjen työ kotoutumisen tuen parissa edistää sekä ihmisten hyvinvointia että mahdollisuuksia selvitä arjessa itsenäisesti. Ohjausta ja neuvontaa annetaan erittäin vaikeasti tavoitettavalle kohderyhmälle, joka voi kohdata useita esteitä yhteiskunnassamme, Said Ahmed sanoo.

Apua palvelujen hakemiseen

Said Ahmed muistuttaa siitä, että Suomen palvelujärjestelmä on monimutkainen ja tukea voi olla todella vaikeaa hakea, varsinkin jos on juuri saapunut Suomeen ja kielitaito on vajavaista.

– On äärimmäisen tärkeää, että meillä on kentän jo hyvin tuntevia ja yhteistyöhön kykeneviä järjestöjä, joilla on osaamista erityisryhmien kanssa toimimisesta, hän sanoo.

Said Ahmed teki eduskunnassa talousarvioaloitteet kotoutumistyötä tekevien Monik ry:n sekä Moniperheet ry:n rahoituksen turvaamiseksi. Talousarvioaloitteen määrärahat osoitettaisiin loppuvuodesta jaettavista budjetin ulkopuolisista, niin kutsutuista joululahjarahoista.