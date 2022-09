Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii toimenpiteitä sen ehkäisemiseksi, että lukutaito polarisoituu. Hän teki talousarvioaloitteen Tekstin talon toiminnan käynnistämiseksi.

Tekstin talo on uusi kirjallisuusyhteisö, jo etsitään noin toimitiloja Helsingistä.

– Lukutaito on polarisoitunut ja kirjallisuuskenttä on murroksessa, mihin liittyy esimerkiksi kustannustoiminnan keskittymistä, resurssipulaa ja tapahtumatilojen puutetta. Vastauksena näihin haasteisiin yksitoista kirjallisuusjärjestöä on perustanut Tekstin talo -hankkeen, kertoo Lohikoski.

ILMOITUS ILMOITUS

Tekstin talolla on myös yhteiskunnallinen merkitys.

Tiloja ja koulutusta

Tekstin talo on kirjallisuus- ja tekstitaiteen valtakunnallinen keskus, joka tarjoaa muun muassa kirjoittajakoulutusta, kirjallisuustapahtumia, lukupiirejä, työ- ja harjoitustilaa kirjailijoille ja kääntäjille sekä muuta toimintaa.

Työtilojen lisäksi Tekstin talossa on myös esimerkiksi koulutus-, kokoontumis- sekä esitystiloja. Rahat osoitettaisiin Tekstin talon tilojen vuokraamiseen, toiminnan käynnistämiseen ja alkuhankintoihin.

– Kirjallisuusala vahvistuu rakenteellisesti, kun sen ruohonjuuritason toimijat saavat Tekstin talon myötä näkyvyyttä ja resursseja tapahtumille ja sisällöille. Kun tuemme kirjallisuusalan järjestöjä, tuomme kirjallisuuden, kirjoittamisen ja kirjallisuuskeskustelun kaikkien kansalaisten saataville, toteaa Lohikoski.

Eväitä hyvään elämään

Lohikoski painottaa sitä, että kirjallisuus antaa laajoja mahdollisuuksia sivistykseen ja hyvään elämään.

– Tekstin talolla on myös yhteiskunnallinen merkitys osallisuuden ja yhteisymmärryksen parantamisessa, sillä se tarjoaa mahdollisuuksia kohtaamiseen, keskusteluun ja sananvapaustyön vahvistamiseen, Lohikoski kiteyttää.

Aloitteen on allekirjoittanut myös Pia Viitanen (sd.), Hilkka Kemppi (kesk.) ja Iiris Suomela (vihr.). Esitetty summa on 300 000 euroa. Talousarvioaloitteiden määrärahat osoitetaan loppuvuodesta jaettavista budjetin ulkopuolisista varoista, niin kutsutuista joululahjarahoista.