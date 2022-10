Taloustaantumaa pelätään, mutta inhimillisen kehityksen taantuma on jo tapahtunut tosiasia. Maailma kokonaisuutena on viimeisen vuoden aikana ottanut takapakkia noin kuusi vuotta, kertoo syyskuussa julkaistu Inhimillisen kehityksen raportti (HDR).

YK:n kehitysohjelma UNDP julkaisee vuosittain Inhimillisen kehityksen raporttia ja siihen liittyvää indeksiä (HDI).

HDR ja HDI -raporteissa on arvioitu maailman hyvinvointia 32 vuotta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun yhdeksän kymmenestä maasta on luisunut taaksepäin terveydessä, koulutuksessa ja elintasossa. Rapautumiselle on useita syitä, mutta suurimmat syypäät juuri nyt ovat toinen toistaan seuranneet koronapandemian kaltaiset kriisit.

Elinkustannukset ovat kohonneet ja työttömyys lisääntynyt. Eriarvoisuus ei ole vähentynyt, keinoälyä käytetään pikemmin korvaamaan ihmistyötä kuin nykyisten tehtävien tehokkaampaan suorittamiseen, ja digitalisaatio on muodostunut kaksiteräiseksi miekaksi henkiselle hyvinvoinnille. Kaiken tämän päälle tulevat vielä energia- ja ilmastokriisit.

Maailman johtajat ovat tapahtumien edessä kuin yhteisesti halvaantuneet eivätkä kykene tekemään välttämättömiä systeemisiä muutoksia.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen aikataulussa vaikuttaa entistäkin epävarmemmalta.

