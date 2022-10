Pitkään odotetun translain käsittely alkoi tiistaina eduskunnassa lähetekeskustelulla. Ensimmäisen puheenvuoron varannut vasemmistoliiton Veronika Honkasalo painotti sen merkitystä tärkeänä askeleena kohti ihmisoikeuksien parempaa toteutumista.

– On sanomattakin selvää, että lakiesitys on parannus moniin nykyisen lainsäädännön ongelmiin, joista ihmisoikeussopimusten kansainväliset valvontaelimet ovat Suomea lukuisia kertoja huomauttaneet.

Honkasalon mukaan lailla korjataan ”yksi suurimmista tämän päivän ihmisoikeusrikkomuksista” poistamalla sukupuolimerkinnän korjaamiseen liittyvän vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä. Nykyisin oikeudellisen sukupuolen korjaaminen edellyttää jopa vuosia kestävää lääketieteellistä prosessia ja lisääntymiskyvyttömyyttä. Honkasalon mukaan tämä on täysin epäinhimillistä ja perustuu haitallisiin stereotypioihin ja vanhentuneisiin käsityksiin sukupuolesta.

Hallituksen esityksessä esitetään poistettavaksi sukupuolimerkinnän korjaamiseen liittyvä vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä ja oikeudellinen sukupuolen eli rekisterimerkinnän vahvistaminen erotetaan lääketieteellisestä prosessista. Sukupuolen vahvistaminen perustuu jatkossa yksilön omaan selvitykseen ja siten vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaista koskemattomuutta.

Suurin huoli transnuoret



Honkasalon mukaan maalissa ei kuitenkaan vielä olla.

– Tärkeimpänä äänenä lainsäädännön onnistumisen arvioimisessa ovat transihmiset itse. Tiedän, että heidän joukossaan lakiesitys on aiheuttanut ristiriitaisia tunteita sekä pettymystä

Suurin huoli koskee transnuoria.

– Olen tuonut aiemminkin esille sen, kuinka tutkimusten mukaan Suomessa transnuoret voivat huonosti. Esimerkiksi heidän itsemurha-ajatuksensa ovat noin 2–6 kertaa yleisempiä muuhun väestöön verrattuna.

Lakiesityksen muutokset koskevat vain täysi-ikäisiä.

– Olen huolissani siitä, että pettymys lisää transnuorten pahoinvointia entisestään, kun kauan jännitetty ja odotettu helpotus ei koskekaan heitä. Toivon, että vanhemmat, kasvattajat, nuorten elämässä läsnä olevat turvalliset aikuiset tukevat nuoria tämän pettymyksen läpikäymisessä.

– Nuorilla on oikeus oman identiteettinsä tunnustamiseen ja turvalliseen ympäristöön, joka kunnioittaa heidän sukupuoli-identiteettiään. Nuorien pettymys lakiesitykseen on oikeutettua, ja me vasemmistoliitossa lupaamme, että jatkamme työtämme asian eteen, Honkasalo sanoi.

Vastustaminen osa oikeistopopulistien nousua



Sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen alaikäisille on mahdollista Euroopassa Norjassa, Belgiassa, Alankomaissa, Maltalla ja Irlannissa. Sama voidaan Honkasalon mukaan toteuttaa myös Suomessa.

Lakiesityksessä on Honkasalon mukaan kyse siitä, että ihmiset saavat olla vapaita, onnellisia ja tavoitella unelmiaan ilman, että laki ja yhteiskunta määrittelee ja rajoittaa sukupuolikokemuksen epäinhimilliset reunaehdot.

– Tässä lakiesityksessä on kyse ihmisten oikeudesta olla olemassa omana itsenään.

Hän piti tärkeänä huomata, että translain vastustaminen ja siihen liittyvä väärän tiedon levittäminen liittyy yleiseen oikeistopopulistisen retoriikan nousuun Euroopassa. Siinä jo valmiiksi marginaalissa ja syrjityssä asemassa olevia sukupuolivähemmistöjä käytetään ajamaan ja lietsomaan moraalipaniikkia konservatiivisten tahojen voimaannuttamiseksi.