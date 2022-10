KU julisti elokuun lopussa ”Puoluesihteerikisa alkoi vasemmistoliitossa”, kun Anna Mäkipää ilmoitti hakevansa puoluesihteeriksi istuvan puoluesihteerin Mikko Koikkalaisen lisäksi. Sen jälkeen uutisoitavaa ei juuri ole ollut.

Kyse ei ole siitä, etteikö tilanteessa olisi uutisoitavaa. Kyse on siitä, että kukaan ei tunnu tietävän, miten puoluesihteeri oikein valitaan.

Varmaa on se, että valinnan tekee puoluevaltuusto. Tästä päätettiin vuoden 2019 puoluekokouksessa Kuopiossa. Hyväksytyssä esityksessä todettiin, että puoluesihteeri valitaan puoluevaltuustossa. Mitään muuta siinä ei ollut.

Tästä päästään nyt käsillä olevaan ongelmaan. Oikeastaan mitään puoluesihteerikisaa ei vielä edes ole, koska hakutavasta ei ole kerrottu. Tuleeko puoluevaltuustoon puoluehallituksen esitys, tulevatko ehdokkaat pitämään linjapuheen puoluevaltuustolle, minkä jälkeen äänestetään vai miten toimitaan? KU on yrittänyt selvittää asiaa, mutta vastausta ei ole löytynyt.

Valintatavan muutosta perusteltiin kolme vuotta osin sillä, että puoluesihteerin rooli on muuttunut. Jos ainoa muutos on äänestyksen siirtäminen puoluevaltuustoon, ei muutosta voi pitää kovin onnistuneena. Siinä tapauksessa on vain otettu taka-askelia puoluedemokratiassa, kun valitsijoiden määrä on pienentynyt.

Samalla on hyvä muistaa, että nyt tehtävä valinta toimii tietyllä tapaa ennakkotapauksena. Jos sääntöjä ei muuteta uudestaan, tullaan jatkossakin hyvin todennäköisesti menemään samalla tavalla.

Puoluevaltuuston kokous, jossa puoluesihteeri valitaan, on tarkoitus järjestää joulukuun alussa. Sitä ennen olisi toivottavaa, että julkisuuteen kerrottaisiin valintatavasta.