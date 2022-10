Vasemmistoliiton puoluesihteeri valitaan puoluevaltuuston syyskokouksessa Helsingissä 3. joulukuuta 2022.

Haku puoluesihteerin tehtävään on avoin, ja halukkuudesta tehtävään on mahdollista ilmoittaa lokakuun loppuun mennessä. Hakuilmoitus on nähtävillä vasemmistoliiton verkkosivuilla.

Puoluesihteerin tehtävänkuvaus määritellään vasemmistoliiton säännöissä. Puoluesihteeri toimii puolueen ensimmäisenä toimihenkilönä, puoluetoimiston johtajana ja muiden työntekijöiden esihenkilönä.

ILMOITUS ILMOITUS

Puoluesihteerin tehtävänä on vastata päätösten valmistelusta puoluehallitukselle ja puoluevaltuustolle, ohjata ja johtaa puolueorganisaation toimintaa puoluehallituksen määräysten, johtosäännön ja puolueen sääntöjen mukaisesti.

Puoluesihteerin tehtävä on määräaikainen, ja se kestää puoluekokouskauden 2022-2025 loppuun saakka.

Tähän mennessä puoluesihteerin tehtävään on ilmoittautunut kaksi hakijaa: Istuva puoluesihteeri Mikko Koikkalainen Helsingistä sekä opetusministeri Li Anderssonin erityisavustaja Anna Mäkipää Turusta.

Vasemmistoliitto tiedottaa tarkemmin tehtävään hakeneista henkilöistä hakuajan päätyttyä verkkosivuillaan.