Ammattiliitto- ja vasemmistotaustaiset vaikuttajaviestijät ovat Suomessa harvinaisuus. Sellainen on Miltton Networksin osakkaana ja johtavana asiantuntijana vuodesta 2018 työskennellyt Sauli Hievanen. Hän siirtyi Milttoniin SAK:n elinkeinopoliittisen asiantuntijan paikalta.

Mitään vieroksuntaa Hievanen ei ole alalla kohdannut taustansa vuoksi.

– Milttonissa ja asiakkaideni parissa on koettu myönteisenä, että ymmärrän sitä, miten ”Hakaniemi-konsernissa” ajatellaan asioista.

Viestintätoimistojen valta -kirjassa nimettömänä haastateltu viestintätoimiston työntekijä kertoo, että ammattiliittotausta aiheutti rekrytoinnissa penseyttä, joka kuitenkin hälveni hänen osaamisensa ansiosta.

”Neuvomme asiakkaitamme, että ei pidä sortua viherpesuun.”

Hievasella on monenlaisia asiakkaita: kaupunkeja, maakuntaliittoja, yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä.

Monet hänen toimeksiannoistaan liittyvät liikenteeseen, asumiseen tai maankäyttöpolitiikkaan, joiden asiantuntijaksi hän SAK:ssa kouliintui.

Ay-taustaakin harvinaisempaa alalla on vasemmistoliittolaisuus. Hievanen on työskennellyt vasemmistoliiton kansanedustajien ja silloisen liikenneministerin Merja Kyllösen avustajana.

– Luulen, että olen ainoa vaikuttajaviestintää tekevä julkivasemmistoliittolainen viestintätoimistoissa.

– Täällä ei ajeta puolueintressejä eikä toitoteta omaa näkemystä, Hievanen muistuttaa.

Hievanen muun muassa valistaa asiakkaitaan siitä, missä ja milloin heidän kannaltaan tärkeistä asioista päätetään ja miten niihin voidaan vaikuttaa.

Lobbausta asiakkaiden puolesta Milttonissa ei pääsääntöisesti tehdä. Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen liiton edunvalvonnasta tehty sopimus vuonna 2016 oli poikkeuksellinen tilapäisratkaisu, joka juontui näiden Eurooppa-toimiston päällikön irtisanoutumisesta.

– Suosittelemme kuitenkin aina myös EU-asioissa asiakasta ensisijaisesti edustamaan itseään, Hievanen kertoo.

Hievasen mukaan ”iso pihvi” hänen työssään on yhteiskunnan muutosten laaja-alainen tulkitseminen. Tämä on korostunut etenkin ilmastokysymyksissä ja tällä hetkellä yhä enemmän luontokadon torjumisessa. Yrityksillä on hänen mukaansa tahtoa olla vastaamassa näihin haasteisiin etunojassa.

– Neuvomme asiakkaitamme, että ei pidä sortua viherpesuun, vaan etsiä omasta toiminnasta kehitettäviä asioita ja vähentää toiminnan ympäristöjalanjälkiä, Hievanen sanoo.

Hievasen mukaan vallankäyttöä viestintätoimistoissa ei pidä mystifioida.

– Tämä on vain yksi palvelu, mitä yritykset haluavat toimintaympäristönsä analysoimiseksi, aivan kuten lakitoimistosta ostetaan lakipalveluita.

Avoimuuden lisäämistä esimerkiksi lobbarirekisterin avulla Hievanen pitää positiivisena suuntauksena.

– Olennaista on, että vuoropuhelu yhteiskunnan eri osapuolten välillä lisääntyy eikä vähene.