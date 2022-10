Venäjä aloitti aamulla massiiviset pommitukset eri puolilla Ukrainaa. Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan Suomi tuomitsee iskut siviilikohteisiin ja kutsuu niitä sotarikoksiksi.

”Suomi jatkaa määrätietoista tukeamme Ukrainalle. Venäjän on lopetettava laiton hyökkäyksensä ja poistuttava Ukrainasta”, Haavisto totesi Twitterissä.

Verkkomedia Meduzan mukaan Venäjä on pommittanut pääkaupunki Kiovan lisäksi ainakin yhtätoista muuta kaupunkia. Ukrainan asevoimien komentajan Valeri Zaluzhnyn mukaan venäläiset joukot ampuivat aamulla 75 rakettia Ukrainaan. Ukrainan ilmapuolustusjärjestelmillä niistä ammuttiin 41 alas.

Ukrainasta tuleva kuvamateriaali kertoo valtavista tuhoista siviilialueilla. Kiovassa asukkaat hakevat suojaa metrosta.

Ukrainian spirit cannot be broken. Hundreds of people shelter at the metro and sing Ukrainian folk songs together. pic.twitter.com/6W3wSNe188

— Mattia Nelles (@mattia_n) October 10, 2022