– Tämä hallitus on tehnyt historiallisen käänteen Suomen ilmastotyössä. Olemme uudistaneet ilmastolain, määritelleet Suomelle hiilineutraaliustavoitteen vuodeksi 2035 ja laatineet ilmastolain mukaiset suunnitelmat siitä, miten tuohon tarpeelliseen tavoitteeseen päästään, Juho Kautto kehui eduskunnassa Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia -selontekokeskustelussa.

Nyt hallitus on saanut valmiiksi myös edellisiin liittyvän ilmasto- ja energiastrategian. Sen keskiössä on vihreä siirtymä ja keväällä ajankohtaistunut irtautuminen venäläisestä fossiilisesta energiasta, jonka tuonti Venäjältä Suomeen on jo melkein loppunut.

Sota on tuonut energiapolitiikan keskiöön energian toimitus- ja huoltovarmuuden sekä kaikkia koskettavan energian hinnan.

Kauton mukaan hallituksen ilmastotoimiin voi olla tyytyväinen, mutta vasemmistoliitto on ajanut hallituksessa vielä saavutettua yhteisymmärrystäkin edistyksellisempää ilmastopolitiikkaa.

– Tämä johtuu siitä, että mielestämme fossiilisista olisi pitänyt päästä eroon jo aikoja sitten turvallisen ja vakaan ilmaston takaamiseksi.

– Perinteinen turvallisuusuhka eli sota on nyt saanut meidät rakentamaan energiaturvallisuuttamme huoltovarmuuden ja omavaraisuuden kautta. Kasvatamme omaa uusiutuvan energian kapasiteettiamme. Tämä oivallus ja tahtotila olisi saanut syntyä jo aiemmin koko tätä vuosisataa värittävän, kaikista suurimman turvallisuusuhkan eli ilmastokriisin takia.

Kauton mukaan nyt on kiire, ja uusiutuvan energian rakentaminen kestää luvituksineen vuosia. Fossiilisista luopumisen rinnalla on siis toteutettava myös energiansäästötoimia sekä nyt että pysyvästi.

Suomi voi näyttää tietä



Ilmastotoimia tekemällä on Kauton mukaan mahdollista rakentaa kestävä, turvallinen tulevaisuus.

– Sellainen, joka ei ole riippuvainen diktaattorien sotaretkistä tai turvattoman tulevaisuuden aiheuttavista fossiilisista.

Vasemmistoliitto näkee, että Suomessa on korkean teknologian maana loistavat mahdollisuudet olla tiennäyttäjä ilmastotoimissa ja myös yleisesti kestävän ja luontoa kunnioittavan elämän rakentamisessa.

ILMOITUS ILMOITUS

– Meidän täytyy nyt investoida riittävästi omaan energiajärjestelmäämme lähtien sähköverkoista, ulottuen tuotannon kapasiteettiin ja kysyntäjoustoihin sekä energiatehokkuuteen ja -säästöön. Näin paitsi turvaamme selustamme kaukaa viisaasti myös tuomme Suomeen uutta, kestävää teollista työtä. Uuden energiajärjestelmän rakentaminen kysyy työtä tekeviä käsiä ja aivoja, Kautto sanoi.

Tätä vasemmistoliitto esittää myös pian julkaistavassa uudessa teollisuuspoliittisessa ohjelmassaan.