Teollisuusliitto irtisanoi perjantaina teknologiateollisuuden työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen, malmikaivosten työehtosopimuksen sekä pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimuksen. Sopimukset on irtisanottu päättymään marraskuun lopulla.

Neuvottelut työnantajapuolen eli Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n kanssa ensi vuoden palkankorotuksista olivat tuloksettomina, eikä seuraavaa neuvotteluaikaa ole sovittu.

Tarjous ei turvaa ostovoimaa



Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kertoo osapuolten olevan nyt poikkeuksellisen kaukana toisistaan.

”Nyt on työnantajien vuoro huolehtia ostovoimasta.”

– Työnantajapuolen tarjouksella ei kyetä riittävällä tavalla turvaamaan Teollisuusliiton jäsenten ostovoimaa. Työnantaja on tarjonnut teollisuuden työntekijöille vähemmän kuin sovittelija tarjosi julkiselle sektorille, Aalto sanoo.

– Palkansaajat ovat kuluneen vuosikymmenen aikana huolehtineet kilpailukyvystä. Nyt on työnantajien vuoro huolehtia ostovoimasta. Teollisuuden yritysten kilpailukyky kestää palkankorotukset talouden epävarmuuksista huolimatta.

Työnantaja vetoaa julkisen sektorin korotuksiin

Teollisuusliitto toteaa työnantajapuolen vedonneen teollisuuden neuvotteluissa myös julkisen sektorin keväiseen sopimusratkaisuun. Työnantajapuolen mukaan se ei voi hyväksyä sellaista teollisuuden palkkaratkaisua, joka heikentää julkisen talouden kestävyyttä

Julkisen sektorin sopimusratkaisun ja palkkaohjelman vuoksi kunta- ja hyvinvointialueiden työntekijät saavat automaattisesti teollisuuden työntekijöitä suuremmat palkankorotukset.

– Tältä osin neuvotteluissa on käynyt juuri niin kuin Teollisuusliitossa pelkäsimme. Työnantaja ei suostu korottamaan teollisuuden työntekijöiden palkkoja, koska samat korotukset menevät kertoimen kanssa julkisen sektorin työntekijöille, Aalto sanoo.

– Huolet julkisen sektorin palkankorotuksista eivät kuulu teollisuuden neuvottelupöytään. Me emme aio tyytyä pienempiin palkankorotuksiin vain sen takia, että ratkaisustamme hyötyy joku toinen. Suomen kilpailukyky on vahva, yritysten kannattavuus on hyvällä tasolla ja kilpailijamaissamme palkankorotukset huomioivat hintojen nousua.

Teknologiasektorin työntekijöiden sopimusten irtisanomisten takia irtisanotut työehtosopimukset ovat kokonaisuudessaan auki. Työrauhavelvoite toimialalla päättyy marraskuun lopulla.