Kokoomuksen kansanedustaja Jari Kinnunen on kertonut vetäneensä pois kritiikkiä saaneen lakialoitteensa.

Lakialoitteessa esitettiin, että poliiseiksi ja muihin tärkeisiin valtion virkoihin voitaisiin jatkossa nimittää vain syntyperäisiä Suomen kansalaisia. Edes kaksoiskansalaisuus ei enää riittäisi.

Aloitteen olivat allekirjoittaneet Kinnusen lisäksi kokoomuksen Timo Heinonen, Pauli Kiuru, Jukka Kopra ja Heikki Autto. Mukana aloitteessa oli myös kaksi perussuomalaista, Veijo Niemi ja Sheikki Laakso.

ILMOITUS ILMOITUS

Nyt Kinnunen kertoo Twitterissä, että hän on vetänyt lakialoitteensa pois, koska se on ”aiheuttanut epätietoisuutta ja epävarmuutta”. Kinnunen myöntää, että on ongelmallista vaatia poliisin tai muiden virkojen osalta syntyperäisyyttä.

Olen päättänyt vetää lakialoitteeni pois, koska se on aiheuttanut epätietoisuutta ja epävarmuutta. On ongelmallista vaatia poliisin tai muiden virkojen osalta syntyperäisyyttä. — Jari Kinnunen (@knkinnunen) October 18, 2022

Kinnusen lakialoitetta on arvostellut muun muassa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Andersson sanoi, että Kinnusen aloitteen kaltainen retoriikka on monissa muissa synnyttänyt syvää näköalattomuutta, pahoinvointia ja ihmisten välisiä kuiluja.