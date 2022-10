EU:n petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäinen raportti osoittaa, että Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex on peitellyt ihmisoikeusrikkomuksia Kreikassa, kertoo europarlamentaarikko Silvia Modig.

Jo aiemmin julkisuudessa ollut asia nousi esille, kun Frontexin budjetista ja sen vastuuvapaudesta äänestettiin tiistaina 18.10. Strasbourgissa täysistunnossa. Vasemmisto vastusti vastuuvapauden antamista Froxtexille ihmisoikeusrikkomusten perusteella. Äänin 345–284 parlamentti ei myöntänyt vastuuvapautta.

Modigin mukaan OLAFin raportti osoittaa, ettei oikeus hakea turvapaikkaa ole toteutunut EU:n rajoilla.

– Frontexin johtajan ero ei ole riittävä toimi varmistamaan, että Frontexin kulttuuri muuttuu ja että rajavalvonta perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Oikeus hakea turvapaikkaa löytyy EU:n perusoikeuskirjasta. Emme voi sanoa EU:n uskottavasti edustavan oikeusvaltiopariaatetta, jos emme noudata omia lakejamme, vasemmistoliiton meppi sanoo.

Raportin mukaan Frontex oli tietoinen Kreikan rannikkovartioston harjoittamista ihmisloukkauksista, mutta peitteli niitä EU:lta. Journalistit paljastivat vuonna 2020 tapauksia Kreikasta, joissa maihin pyrkineitä siirtolaisten veneitä pakotettiin takaisin merelle. Pushback-nimellä tunnettu tapa pakottaa turvapaikanhakijat pois maasta tai estämästä näitä rantautumasta, on kansainvälisen oikeuden vastaista.

Laittomia käännytyksiä jatkuvasti



OLAFin raportti asettaa sekä Frontexin että Kreikan rajavartioston kyseenalaiseen valoon. EU siirtää varoja Kreikan valtiolle, jotta tämä vastaa osastaan unionin ulkorajoista. Mitä ilmeisemmin tätä tukirahaa on käytetty myös haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten perusoikeuksien loukkaamiseen sekä pakolaisten asettamiseen hengen vaaraan, kun heitä on pakotettu takaisin merelle. Välimeren alue on tunnetusti yksi maailman vaarallisimmista rajoista, jolla kuolee ja katoaa arvioiden mukaan tuhansia siirtolaisia vuosittain.

Sen sijaan, että Frontex olisi EU:n viranomaistahona puuttunut väärinkäytöksiin, se on salaillut niitä Egeanmerellä.

Esimerkiksi elokuussa 2020 Frontexin ilmavalvonta kuvasi Kreikan rannikkovartiostoa hinaamassa venettä, jonka kyydissä oli 30 siirtolaista. Vene hinattiin Turkin aluevesille, vaikka siirtolaiset olisi pitänyt viedä Kreikkaan. OLAFin raportin ja tutkivien journalistien selvitysten mukaan vastaavia laittomia käännytyksiä on tehty jatkuvasti EU:n ulkorajoilla.

ILMOITUS ILMOITUS

– Frontexille ei tule vastuuvapautta ennen kuin kaikki tapaukset on käsitelty ja voimme olla varmoja, että Frontexin sisäinen kulttuuri on muuttunut ihmisoikeuksia kunnioittavaksi, Modig sanoo.

Frontex koordinoi etsintä- ja pelastusoperaatioita sekä rajapysäytysoperaatioita 27 EU-maan puolesta.

Modig pitää vastuuvapauden epäämistä vahvana poliittisena viestinä parlamentilta.

– Frontexin tulee korjata kulttuuriaan, joka selvästi ei noudata EU:n arvoja tai lakeja. Frontexin toimintaa tulee jatkossa tarkkailla ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta ja lisätä ihmisoikeustarkkalijoiden määrää Frontexissa.