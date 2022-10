Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta esittää hylättäväksi kansalaisaloitteen, jossa esitetään verkkokalastuksen kieltämistä kokonaan Saimaalla saimaannorpan levinneisyysalueella. Saimaannorpan yleisin yksittäinen kuolinsyy on kalapyydyskuolleisuus.

Nykyisin verkkokalastuskielto on voimassa 15.4.–30.6.

Eduskunnan eilisen keskustelun perusteella on todennäköistä, että kansalaisaloite hylätään, mutta verkkokalastuksen kiellon jatkaminen heinäkuun loppuun asti on mahdollista.

Kansalaisaloitteen taustalla on erityisesti kesän 2019 tilanne, jolloin verkkokalastuksen käynnistyttyä 3.7. verkkoihin hukkui lyhyessä ajassa neljä kuuttia.

Maa- ja metsätalousvaliokunnassa vihreät ja vasemmistoliiton Mai Kivelä esittivät vastalauseessaan, että ”hallitus ryhtyy valmistelemaan saimaannorpan levinneisyysalueella ympärivuotista verkkokalastuskieltoa, joka on voimassa niin kauan kuin se on norpan suojelun kannalta tarpeen”.

Kompromissiesitys kokoomuksesta



Maa- ja metsätalousvaliokunta katsoo, että tällä hetkellä saimaannorpan suojelemiseksi säädetyt kalastusrajoitukset ovat norppakannan positiivinen kehitys huomioon ottaen riittävät. Norppakanta on vuosina 2017–2021 kasvanut keskimäärin 3,5 prosenttia ja on nyt 430 yksilöä.

Vihreät olisivat olleet kansanedustaja Jenni Pitkon mukaan valiokunnassa valmiita kompromissiin, jossa verkkokalastus olisi kielletty heinäkuussa. Se ei kuitenkaan kelvannut valiokunnan enemmistölle, joten Pitko esitti pysyvää verkkokalastuskieltoa.

Kokoomuksen Saara-Sofia Sirén puolestaan teki ehdotuksen, joka tarkoittaisi verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuun loppuun asti ja sai kannatusta puoluetoveriltaan Janne Heikkiseltä.

– Kun täällä on usea kollega pohtinut huomista [keskiviikkoista] äänestämistä, niin ymmärtääkseni on niin, että tämä vastalause ja minun tekemäni esitys ovat ensin vastakkain, ja jos tässä äänestyksessä tämä vastalause voittaa, niin silloin siitä äänestetään mietintöä vastaan. Uskoisin, että laajempi tuki voisi olla löytymässä tälle ikään kuin kevyemmälle esitykselle eli verkkokalastuskiellon jatkamiselle kokonaiskiellon sijaan, Sirén ennakoi iltapäivällä tapahtuvaa äänestystä, jossa useimpien puolueiden rivit ovat jakaantuneet.

Vasemmistoliittokin jakautunut



Myös vasemmistoliitossa on kahdenlaista ilmaa kansalaisaloitteesta.

Jari Myllykoski sanoi, että suojelutoimet ovat olleet tähän asti menestys.

– Me olemme saaneet elvytettyä erittäin uhanalaisen norppakannan tälle tasolle ja useita vuosia etuajassa. Toivonkin, että kun tätä keskustelua käydään, niin huomioidaan se, mitä on tämän hetken kalastajien ja luonnonsuojelujärjestöjen yhteistyö sillä alueella. En olisi ehkä aivan niin varma siitä, mitä tapahtuu, jos kalastus kokonaisuudessaan kiellettäisiin.

Myllykoski piti tärkeänä, että yhteisössä itsessään nähdään norpan ainutlaatuisuus ja sen suojelua vapaaehtoisesti ollaan edistetty, mikä on näyttänyt tuovan tulosta.

Mai Kivelän mielestä vähintä, mitä pitäisi tehdä, on pidentää verkkokalastuskielto heinäkuulla.

– Kuten tässä vastalauseessakin tulee esille, valiokunnan saamien asiantuntijaselvitysten mukaan noin puolet saimaannorppien kuuttien verkkokuolemista tapahtuu heinäkuussa. Itse ihmettelen hyvin voimakkaasti sitä, miten edes tälle vaatimukselle ei ollut valiokunnan enemmistöllä valmiutta. Vasemmistoliitto puolueena on useasti ottanut kantaa tämän tavoitteen puolesta, ja kannattaisimme lämpimästi sitä, että tämä verkkokalastuskielto ulotettaisiin heinäkuun loppuun asti.

Valiokunnan enemmistön mielestä verkkokalastuskiellosta olisi haittaa kalastukselle.

– Tämä kansalaisaloitehan ei pyri estämään kaikkea kalastusta Saimaalla, vaan kyse on nimenomaan siitä, että nämä verkot ovat norpille vaarallisia ja norpat kuolevat näihin verkkoihin, Kivelä huomautti.

Verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuun loppuun kannatti myös Matti Semi.

Myllykoski loukkaantui Kivelän sanoista



KIvelä palasi myöhemmin keskusteluun, josta hänelle oli herännyt kysymys, ”onko meille valiokuntaan sitten valikoitunut ihmisiä, joilla ei välttämättä tämä eläinten aseman parantaminen ole niin korkealla prioriteettina. Ja tämä on tietenkin ongelma, kun kyseessä on valiokunta, jolla on niin paljon valtaa muiden lajien asemaan”.

Tästä tuohtui puoluetoveri Myllykoski.

– Täytyy oikein nousta puhumaan, ja en minä tiedä, sanoisinko nyt kiitoksia puoluetoveri, kansanedustaja Mai Kivelälle siitä, että hän eduskunnassa julistaa, että edustaja Myllykoski ei ajattele eläinten parasta – minun mielestäni tahditonta ja kohtuutonta.

– En missään nimessä kommentoinut kenenkään yksittäisen jäsenen mielipiteitä, vastasi Kivelä.