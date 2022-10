Eduskunnassa ja myös hallituksen sisällä on viriämässä kuuma metsäsota. Se koskee EU:n ennallistamisasetusta, jota viime perjantaina talousvaliokunnassa vastustivat opposition rinnalla keskusta ja SDP.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) piti sunnuntaina Radio Suomen Pääministerin haastattelutunnilla mahdollisena, että Suomi äänestää ennallistamisesitystä vastaan, mikäli esityksestä ei saada riittävän hyvää.

– Mielestäni on tärkeää, että pyrimme parantamaan luonnon tilaa. Siitä tässä ennallistamisessa on kyse, mutta se on tehtävä siellä missä se on järkevää ja toimivaa, Marin sanoi.

– Lopulta on arvioitava, mikä on Suomen kansallisen edun näkökulmasta paras vaihtoehto ja pitää katsoa, onko se sellainen kokonaisuus, jota voimme tukea vai pitääkö meidän äänestää sitä vastaan, hän jatkoi.

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö on päiväkausia vääntänyt rautalankaa siitä, mistä ennallistamisasetuksessa on kyse ja mistä ei. Marinin lausunto sai hänen tunteensa kuumenemaan lisää.

”Pääministeri Sanna Marinin (sdp) kyky pettää hallituksensa ohjelmassaan antamat luontolupaukset ei kyllä enää yllätä”, Niinistö kirjoitti maanantaina iltapäivällä.

Hän pitää ”uskomattomana”, että pääministeri vihjaa Suomen toimivan luontokadon pysäyttämistä vastaan.

”Vihjaa Suomen voivan äänestää esitystä vastaan EUssa, joka tavoittelee samaa vastuuta EUlle ja Suomelle luontokadon pysäyttämisestä kuin joulukuussa neuvoteltava YK-luontosopimus. Molemmissa tavoitellaan sitä, että vuoteen 2030 mennessä ennallistetaan 20% maa- ja vesialueista, tavoitteena pysäyttää osaltaan luontokato Suomessa ja maailmalla.”

Keskusta löysi profiloitumisen paikan



Kannatuksessaan lähelle kymmenen prosentin rajaa vajoava keskusta on nähnyt ennallistamisasetuksen vastustamisessa oljenkorren palauttaa uskottavuuttaan maaseudulla. Puheenjohtaja Annika Saarikon mukaan ”tiukka, Suomen edun mukainen linja vastaa keskustan linjaa. Linjasimme yhdessä, että päätökset Suomen metsistä kuuluvat Suomelle”, Saarikko kehui talousvaliokunnan suurelle valiokunnalle antamaa lausuntoa ennallistamisasetuksesta.

Maanantaina keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu vaati asetuksen torppaamista puolueen hallituskysymykseksi.

– On surullista, että viime aikoina kotimaassa vihervasemmisto ja EU-parlamentissa myös kokoomuksen europarlamentaarikot ovat toimineet kansallisten etujemme vastaisesti metsien käyttöä koskevissa kysymyksissä. Vaikuttaa siltä, että mikä tahansa järjettömyys muuttuu joidenkin mielestä kannatettavaksi, kun siihen lyödään ”vihreän siirtymän” leima, Aittakumpu suomi.

Kokoomus ajaa hallituspuolueita ahtaaseen rakoon, sillä se tekee ennallistamisasetuksesta hallituskysymyksen. Näillä näkymin hallituspuolueiden rivit eivät voi pysyä koossa luottamuslauseäänestyksessä, sillä keskustan on mahdotonta antaa periksi nykyisessä kannatusalhossaan, mutta eivät sitä voi tehdä vihreät ja vasemmistoliittokaan toiseen suuntaan.

”Härskiä vääristelyä”



Ville Niinistön mukaan globaali luontokato on ilmastokriisin ohella ihmiskunnalle eksistentiaalinen kysymys.

”Vihjailu siitä, että Suomi ei kantaisi tässä omaa vastuutaan ja omilla toimillaan jopa estäisi globaalia luontosopua on vastuunpakoilua, selkärangatonta. Erityisesti se on sitä pääministerin asemassa olevalta henkilöltä, jonka pitäisi näyttää arvojohtajuutta ja puolustaa tulevien sukupolvien oikeutta puhtaaseen ympäristöön ja rikkaaseen luontoon”, hän latasi pääministeristä.

Aiemmin blogissaan Niinistö totesi, että asia on herättänyt vastustusta eduskunnassa härskin vääristelyn takia. Asetuksesta yritetään tehdä kansalliseen metsäpolitiikkaan puuttumista, mutta Niinistön mukaan siitä ei ole kyse.

”Ennallistamisasetuksen tavoitteet metsäympäristön osalta eivät ole kohtuuttomia: siellä asetetaan lähinnä tavoitteita lahopuiden ja kuolleiden puiden määrän lisäämiselle, metsälintukantojen uhanalaiskehityksen pysäyttämiselle, hiilivaraston turvaamiselle ja metsien kytkeytyneisyyden parantamiselle”, Niinistö kirjoitti.