Helsingin Vasemmistoliitto nimesi kaksi uutta ehdokasta, kansanedustaja Suldaan Said Ahmedin ja Kansan Uutisten toimittajan Toivo Haimin, ensi kevään eduskuntavaaleihin.

Said Ahmed hakee jatkokautta noustuaan eduskuntaan syyskuussa 2021. Hän seurasi tehtävässä Paavo Arhinmäkeä, joka siirtyi eduskunnasta Helsingin apulaispormestariksi.

– Nykyinen hallitus on kohdannut monia haasteita, kuten Ukrainan sodan, terveydenhuollon kriisin ja ihmisten toimeentulon heikkenemisen, Said Ahmed sanoo.

– Siitä huolimatta olemme saaneet aikaan tärkeitä muutoksia, kuten maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentymisen ja ulosotossa olevien aseman parantamiseen tähtääviä uudistuksia. Haluan päästä jatkamaan tätä työtä eduskunnassa vastaisuudessakin.

Varasijalta

Suldaan Said Ahmed nousi eduskuntaan toiselta varasijalta syyskuussa 2021, kun Paavo Arhinmäki siirtyi Helsingin apulaispormestariksi ja ensimmäisellä varasijalla ollut Silvia Modig päätti jatkaa europarlamentissa.

– Ensi kaudella eduskunnassa tulee varmistaa, ettei kukaan jää yksin kriisien jalkoihin. Meidän on pidettävä erityistä huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä mielenterveysvelan purkamisesta. Meidän on tehtävä tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa lyhytnäköisen leikkauspolitiikan sijaan, Said Ahmed sanoo.

Said Ahmed on toiminut lisäksi ulkoministeri Pekka Haaviston nimittämänä ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustajana Afrikan sarven alueella kesästä 2021 lähtien. Ennen valitsemista kansanedustajaksi hän työskenteli työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten parissa Diakonissalaitoksen Vamoksessa.

Toimeentulon asialla

Haimi sanoo turvallisuuden, työn ja toimeentulon olevan hänelle tärkeimpiä asioita politiikassa.

– Suomen on 2030-luvulla oltava yhteiskunta, jossa jokaiselle meistä on tarpeeksi työtä – eikä kenellekään liikaa. Työstä on saatava palkkaa, jolla tulee toimeen, ja työttömyys ei saa tarkoittaa kurjuutta”, Toivo Haimi sanoo.

– Ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttäminen on haaste, johon koko suomalaisen yhteiskunnan on vastattava. Uskon koko sydämestäni, että pystymme siihen, kun kaikki otetaan mukaan.

– Olen ehdolla eduskuntavaaleissa, koska haluan jatkaa työtä tasa-arvoisemman, turvallisemman ja oikeudenmukaisemman maailman eteen. Olen ollut mukana aikaansaamassa monia tärkeitä muutoksia tämän hallituskauden aikana. Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoja on saatu lyhennettyä ja ulosotossa olevien asemaa on parannettu, myös kaupunginvaltuutettuna toimiva Suldaan Said Ahmed toteaa.

15 nimeä

Helsingin Vasemmistoliito on nyt nimennyt 15 ehdokasta. Piirijärjestön puheenjohtaja Samuel Adouchief kertoo puolueenehdokasasettelun etenevän suunnitellusti.

– Vasemmiston kevään kampanjaa kannattaa odottaa. Ehdokkaillamme tulee olemaan paljon annettavaa vaalikeskusteluihin, hän sanoo.

Helsingin Vasemmistoliitto nimeää kaikkiaan 23 ehdokasta vaaleihin. Ehdokkaiksi on aiemmin nimetty Mia Haglund, Veronika Honkasalo, Titta Hiltunen, Kaarle Hurtig, Antti Kaajakari, Maija Karhunen, Mai Kivelä, Markku Kivinen, Minja Koskela, Anna Lemström, Petra Malin, Tuomas Nevanlinna sekä Pinja Vuorinen. Loput ehdokkaat tullaan nimeämään kuluvan vuoden aikana. Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2. huhtikuuta 2023.