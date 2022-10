Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä on jättänyt eriävän mielipiteen ympäristövaliokunnan lausuntoon ennallistamisasetuksesta yhdessä vihreiden kanssa.

– Luontokato on aikamme vakavampia uhkia. Ennallistamisasetus tulee todella tarpeeseen. Luontokato jatkaa etenemistään, ja on selvää, etteivät EU:n jäsenvaltiot ole täyttäneet velvollisuuttaan tarttua toimeen asian suhteen. Myöskään rahaa ennallistamisohjelmiin ja riittävään luonnonsuojeluun ei ole löytynyt. Asia ei voi enää odottaa, ja siksi komission asetus on tervetullut, Kivelä perustelee.

Valiokunnan enemmistö oli sitä mieltä, että hallituksen kannasta poiketen Suomen tulee vastustaa ennallistamisasetusta nykyisessä muodossaan. Hallitusrintama hajosi samalla tavalla kuin viime viikolla talousvaliokunnassa. SDP ja keskusta äänestivät opposition mukana.

Ennallistamisessa on kyse luonnon tilan heikkenemisen pysäyttämisestä sitovin toimenpitein, kun vapaaehtoisia toimia on kokeiltu yli kymmenen vuotta tuloksetta.

Vasemmistoliiton ja vihreiden eriävässä mielipiteessä nostetaan esille, että ennallistamisasetukselle on painava syynsä. Suomi on sitoutunut YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen sekä EU:n biodiversiteettistrategiaan, jonka tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden hupeneminen vuoteen 2030 mennessä. Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen, ja tehtyjen sitoumusten täyttäminen, edellyttää mittavia toimia kansallisesti ja kansainvälisesti.

Valtioneuvoston aiempi yhteinen kanta tukee selkeästi asetuksen tärkeitä tavoitteita, mutta nostaa samalla esiin kriittiset muutostarpeet, joihin jatkoneuvotteluissa haetaan muutosta. Asetusehdotuksessa on tietopuutteita, vaikutusarvioiden epävarmuutta sekä Suomen kannalta epätarkoituksenmukaisia kohtia.

Nyt SDP, keskusta ja RKP ovat irtaantuneet siitä eduskunnassa.

– Valtioneuvoston kanta olisi tarvinnut ympäristövaliokunnan tuen. Nyt ympäristövaliokunta menee kritiikissään valtioneuvostoa pidemmälle, enkä voi tätä epärakentavaa ja luontokadon vakavuutta vähättelevää kantaa hyväksyä, Kivelä toteaa.

– Ihmisen hyvinvointi ja talous ovat täysin riippuvaisia elinvoimaisesta luonnosta.

Vasemmistoliitosta ja vihreistä on arvosteltu viime päivinä suoraan ja epäsuoraan pääministeri Sanna Marinia, joka on pitänyt mahdollisena, että Suomi äänestää ennallistamisasetusta vastaan.