Hyvinvointialue tarvitsee erillisen strategian neuropsykiatrisesti oireilevien henkilöiden hoitoon. Näin arvioi varsinais-Suomen vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä.

– Hyvinvointialueen strategiaa luotaessa suurin osa valtuutetuista nosti esiin ennaltaehkäisyn tärkeyden. Kun puhutaan syrjäytymisen, päihde- ja mielenterveysongelmien, sekä lastensuojelun sijoitusten ennaltaehkäisystä yksi tärkeimmistä juurisyistä, johon tulisi paneutua varhaisessa vaiheessa, on neuropsykiatristen häiriöiden hoito, vasemmistoliitto muistuttaa.

Ryhmä teki aluevaltuutettu Lotta Laaksosen johdolla asiasta aluevaltuustoaloitteen.

Oireet tunnetaan

Ryhmä toeaa, että neuropsykiatrisista häiriöistä eli ADHD:sta, ADD:sta, autismikirjosta, Tourettesta, kehityksellisestä kielihäiriöstä sekä OCD:sta tehdään yhä enemmän diagnooseja, sillä on opittu tunnistamaan oireet paremmin.

Autismiliiton mukaan autismikirjon häiriöiden esiintyvyys on noin 5 800-7 200 henkilöä yksinomaa Varsinais-Suomen alueella.

– Hoitamattomana neuropsykiatrinen häiriö oireilee muun muassa keskittymisen puutteena, ahdistuksena, masennuksena ja jopa itsetuhoisuutena, ryhmä totea.

– Pitkittyneessä tilanteessa lastensuojelu voi joutua turvautumaan voimakkaisiin ja kalliisiin keinoihin. Lapsen sijoitus maksaa merkittävästi enemmän kuin perheapu ja säännöllinen valmennus tai terapia.

Opinnot ja työ häiriintyvät

Vasemmistoliitto toteaa, että neuropsykiatrisista häiriöistä yleinen seuraus on opintojen ja työnteon häiriintyminen.

– Jotta hoidon alkuun päästäisiin nopeasti ja tehokkaasti, tulisi diagnoosivaihetta tehostaa, ryhmä esittää.

Tällä hetkellä diagnostisiin tutkimuksiin on kuitenkin Varsinais-Suomessa jopa kahden vuoden jono.

– Diagnosoinnin ja terapian jonot on purettava hoitotakuun mukaisiksi. On varmistettava työntekijäresurssi. Terapian tarjoaminen on nykyiseltään lähinnä yksityisten palveluntarjoajien käsissä ja siksi yhtenäistä jonotusjärjestelmää ei ole, ryhmä sanoo.

Monia hyötyjä ennaltaehkäisystä

Vasemmistoliitto muistuttaa siitä, että neuropsykiatristen häiriöiden varhainen toteaminen auttaa merkittävästi.

– Häiriöiden varhainen toteaminen vaikuttaakin ennaltaehkäisevästi muun muassa lasten huostaanottojen määrään, päihdeongelmien ehkäisyssä, opintopolun turvaamisessa, työelämän haasteissa sekä vähentää rikollisuutta. Tarvitaan lisäkoulutusta kautta hyvinvointialueen eri osa-alueiden neuropsykiatrisesti oireilevien ihmisten tunnistamiseen ja kohtaamiseen , aloitteessa luetellaan.

Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä esittää, että hyvinvointialueelle luodaan erillinen strategia neuropsykiatrisesti oireilevien henkilöiden hoitoon.