Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson vaatii vähittäiskaupan huipputuloksen näkymistä henkilökunnan palkoissa.

Keskosta kerrottiin torstaina, että yhtiö teki heinä-syyskuussa kaikkien aikojen parhaan vuosineljännestuloksensa. Yhtiön kvartaalitulos on parantunut nyt kaikkiaan 14 kertaa peräkkäin. Yhtiössä uskotaan liikevaihdon pysyvän hyvällä tasolla.

– Yhtiöllä menee todella kovaa, Andersson totesi facebookissa torstaina.

”Palkanmaksuvaraa näyttää lukujen valossa olevan reilusti.”

– Samalla palvelualan ammattilaiset ovat Suomessa yhä palkkakuopassa. Kaupan ala työllistää satoja tuhansia suomalaisia. Tuntipalkan ollessa pääkaupunkiseudulla osalle alle 12 euroa on moni kaupoissa töissä palkalla, jolla ei yksinkertaisesti elä

Keskon liikevoitto oli heinä-syyskuussa 243 miljoonaa euroa. Vuosi sitten se oli 236 miljoonaa. Liikevaihto kohosi 3 miljardiin euroon.

Myös S-ryhmä on kertonut vahvasta tuloksestaan.

Apua toimeentulotuesta

Andersson muistuttaa elämän yllätyksellisyydestä.

– Palkan on riitettävä myös silloin, kun jääkaappi yhtäkkiä hajoaa, kännykkä varastetaan tai poikkeuksellisen kylmä talvi vaatii lämpimämmän takin hankkimisen, hän kirjoittaa.

– Jos palkka riittää juuri ja juuri kädestä suuhun, voi isommat investoinnit vaatia korkeakorkoisten pikavippien hankkimista. On epäreilua, että heille, joilla on jo lähtökohtaisesti kaikkein vähiten, on tarvittavien hyödykkeiden hankkiminen tämän myötä kaikkein kalleinta.

Ministeri toteaa jopa kymmenien tuhansien työssäkäyvien suomalaisten joutuvan paikkaamaan matalaa palkkaa nostamalla toimeentulotukea.

– On kestämätöntä, että tällä viimesijaiseksi tarkoitetulla sosiaaliturvan muodolla valtio maksaa työssäkäyvien arjen menoja, kun samalla monet yritykset tekevät valtavia voittoja halpaa työvoimaa hyödyntäen, Andersson ihmettelee.

– Me haluamme Suomen, jossa työllä tulee toimeen. Tämä tarkoittaa riittävää palkkatasoa elinkustannuksiin nähden.

Hän muistuttaa siitä, että julkisen alan palkkoihin voidaan vaikuttaa riittävillä kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden valtionosuuksilla ja yksityisen sektorin palkkatasoon voidaan puuttua esimerkiksi säätämällä Suomeen riittävän minimipalkka.

– Suomalaisten yritysten menestys on Suomen etu. Haluamme, että Suomessa yritykset voivat menestyä. Meidän on kuitenkin varmistettava, että tämä hyöty näkyy myös duunareiden kukkaroissa. Jokainen ansaitsee elinpalkan, ministeri sanoo.

Ostovoima on jo laskenut

Myös vasemmistoliiton nokialainen kunta- ja aluepoliitikko, Keskon luottamusmies Anne Nyman kommentoi asiaa. Hän piti hienona Keskon ennätystulosta.

– Mutta samaan aikaan Kaupan liitto, jossa Keskon toimitusjohtaja on varapuheenjohtaja, ehdottaa seuraavalle hallitukselle sunnuntaikorvauksen poistoa (kaikilta aloilta) laista. Mikä tietysti iskisi muun muassa kaupan alan osa-aikaisiin todella kovaa, hän kirjoitti facebookissa.

– Sanonpa vain, että meidän ostovoima on laskenut, edessä on kova talvi, ja hassusti luulen, ettei työnantajalla taaskaan ole tarjota asiallista, euromääräistä palkankorotusta.

Hän muistuttaa myös siitä, että kaupan alalla saa maksaa vuoden harjoittelijan palkkaa, joka on 85 prosenttia ensimmäisen vuoden palkasta.

– Helsingissä siis Cittarin ekan vuoden työntekijä saa 10,28 tunnilta, hän laskee.

– Tämän ketjun työntekijöistä valtaosa on vielä osa-aikaisia, todella moni vasten tahtoaan.

Palvelualan ammattiliitto PAMin tietojen mukaan 39 000 osa-aikaisesta myyjästä noin puolet työskentelee vastentahtoisesti osa-aikaisesti.

Reilusti palkanmaksuvaraa

Myös PAM vaatii, että kaupan alan menestyksen tunnuttava myös työntekijän palkkapussissa.

– Keskon hyvä tulos osavuosikatsauksessa ei tullut yllätyksenä Keskon työntekijöille, liitto arvioi tiedotteessaan.

Liiton puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen muistuttaa, että palvelualoilla työntekijät ovat avainasemassa, kun tehdään hyvää tulosta.

– Palkanmaksuvaraa näyttää lukujen valossa olevan reilusti. Tulos herättää työntekijöissä toiveikkuutta tulevien palkkaneuvottelujen suhteen, hän sanoo.

PAMin suhdannebarometrin mukaan jopa 84 prosenttia palvelualojen työntekijöistä on huolissaan omasta taloudestaan.

Samaan aikaan kaupan ala kärsisi työvoimapulasta. PAMin ekonomistin Olli Toivanen kertoo, että erityisesti kokeneista työntekijöistä ja esihenkilöistä on kaupan alalla pulaa.

– Lisäksi on entistä vaikeampi täyttää osa-aikaisia ja määräaikaisia työsuhteita, joihin voi sisältyä vaikeita työaikoja.