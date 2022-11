Poliitikot reagoivat ennalta arvattavalla tavalla valtiovarainministeriön keskiviikkona julkistamaan julkisen talouden kehittämisohjelmaan ja budjettipäällikkö Mikko Niemelän haastatteluun Helsingin Sanomissa. Kokoomuksesta ja perussuomalaisista tuli kannatusta, vasemmistoliitosta tyrmäys.

VM esittää seuraaviin hallitusneuvotteluihin velkakestävyyspakettia, joka tarkoittaisi käytännössä ainakin kahden vaalikauden mittaista menokuria ja leikkauksia.

Vasemmistoliiton kansanedustajan Pia Lohikosken mielestä virkamiestyöryhmä on rajaamassa politiikan pois politiikasta. Mihin enää tarvitaan vaaleja, hän kysyy.

”Hyvästi demokratia!”, Lohikoski kommentoi.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo kehotti VM:n virkamiehiä pysymään lestissään.

”Talouspolitiikka ei ole mikään demokratiasta irrallinen saareke. Talous on väline, ei päämäärä. Tällainen virkamiesvallan kasvattaminen talouspoliittisissa kysymyksissä halventaa demokratian”, Honkasalo kirjoitti Twitterissä.

Kokoomuksen kansanedustajan Sinuhe Wallinheimon mielestä VM:n asiantuntija-arvio on linjassa puolueen tavoitteiden kanssa.

Valtiovarainministeriön asiantuntija-arvio on linjassa ⁦@kokoomus⁩ tavoitteiden kanssa. Sääntöjä on tällä hallituskaudella rapautettu ja eletty vastuuttomasti. Nyt on aika kiristää vyötä. Me olemme jo tähän keinoja esittäneet. Missä muut puolueet? https://t.co/IxmALNCooj

— Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) November 2, 2022