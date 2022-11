Saamelaiskäräjälaki on vietävä eduskunnan käsittelyyn, vaikka kaikki hallituspuolueet eivät enää seisokaan hallitusohjelmaan kirjatun uudistuksen takana, vaatii vasemmistoliiton Lapin piiri.

Yle kertoi lokakuussa lain olevan jumiutumassa keskustan vastahankaan.

Lapin vasemmistoliiton mukaan lain uudistamiselle on selkeä tarve ja sen viemisellä eduskunnan käsiteltäväksi on jo kiire. Lakiuudistusta vaativat YK:n ihmisoikeuskomitea ja YK:n rotusyrjinnän vastainen komitea, minkä lisäksi uudistuksella on esimerkiksi Ihmisoikeusliiton, Amnestyn ja Yhdenvertaisuusvaltuutetun vahva tuki.

Sanna Marinin hallitus on jo kolmas, joka yrittää uudistaa lakia. Käytännössä tämä on tarkoittanut Suomen saamelaisille noin kymmenen vuoden neuvotteluja, epätietoista odotusta, lupauksia ja turhia toiveita.

Vasemmistoliiton Lapin piiri pitää tilannetta kohtuuttomana ja muistuttaa, että valmisteltu lakiesitys on pitkien neuvottelujen tuloksena syntynyt kompromissi suomalaisten ja saamelaisten välillä. On välttämätöntä, että laki viedään eduskunnan käsiteltäväksi.

Pääministeri Sanna Marin pyysi viime lauantaina Ylen Ykkösaamussa saamelaisilta anteeksi, että lakia ei ole saatu etenemään.

Vasemmistoliiton Lapin piirin mukaan istuva hallitus on useaan otteeseen näyttänyt, että sillä on selkeä tahtotila saamen kielten edistämiseksi ja saamelaisen kulttuurin tukemiseksi. Esimerkiksi saamenkielistä oppimateriaalia on tuettu tänä vuonna kaksinkertaisella budjetilla aiempiin vuosiin verrattuna ja saamelaisten totuus- ja sovintokomission työ pyritty käynnistämään. Vasemmistoliiton Lapin piiri pitäisikin erittäin valitettavana, jos työ saamelaisten aseman ja oikeuksien parantamiseksi jäisi kesken ja saamelaiskäräjälaki uudistamatta.