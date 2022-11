Tässä on taidettu tehdä kärpäsestä härkänen, arvioi Matti Huutola leppoisaan tyyliinsä syksyllä vuonna 2002 käytyä kiistelyä vasemmistoliiton luonteesta. Siis siitä, onko vasemmistoliitossa liikaa vihreää ja liian vähän ymmärrystä palkansaajien asioille.

Huutola sanoi KU:ssa 1.11.2002 ainakin puoluejohdon kokoonpanon puhuvan sen puolesta, että kyllä palkansaajaa edelleen kuunnellaan. Hän itse vasemmistoliiton varapuheenjohtajana oli taustaltaan rakennusliittolainen ja puoluehallituksessa oli ammattiyhdistysliike edustettuna laajasti.

– Puoluehallituksessa on voimakas ay-liikkeen edustus ja siellä on kyllä käyty läpi kaikki ne linjaukset, joita vasemmistoliitto on hallituksessa edustanut, hän muistutti.

Huutola sanoi ymmärtävänsä kritiikkiä esittäneen ay-väen tuntoja, mutta enemmänkin kyse oli hänen mielestään väärinkäsityksistä ja tiedonkulun katkoksista.

– Ei minun mielestäni ole olemassa suuria ristiriitoja. Ydinvoima oli, mutta se ratkaisu on käyty eduskunnassa läpi aidolla demokraattisella tavalla ja se on ohi.

Huutola painotti, että perusteollisuutta tukevat ratkaisut olivat Lipposen toisen hallituksen aikana edistyneet enemmän kuin sitä ennen vuosikymmeniin.

– Vientiteollisuutta tukeneilla ratkaisuilla Suomi on nostettu lamasta. Ja me olemme vasemmistoliittona olleet mukana tukemassa vientiteollisuuden vahvistumista tulopoliittisten kokonaisratkaisujen synnyttämisen osalta.

Yltiövihreyteen ei ole varaa



Henkilökohtaisesti Matti Huutola katsoi, ettei Suomi voi olla yltiövihreä maa.

– Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämisen vuoksi Suomella ei ole varaa uhrata perusteollisuuden tulevaisuutta. Tästä näkökulmasta näin myös aikoinaan ydinvoiman lisärakentamisen aivan keskeisenä tekijänä.

– Mutta sen verran olen poliitikkona oppinut ehkä tekemään kompromisseja, että en näe, miksi ei voida yhteensovittaa tärkeitä ympäristöarvoja ja suomalaista teollisuuspolitiikkaa. Eivät ne minusta ole täysin vastakkaisia.

– On tietysti tunnustettava, ettei teollisuuden historia mikään kaunis ole, jos puhutaan ympäristöarvojen huomioonottamisesta. Mutta tämän hetken teollisuuden lähtökohtana on minun käsittääkseni kestävä kehitys, ja minusta tässä ollaan aika pitkällä.