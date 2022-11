Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho kritisoi Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointia koskevaa esitysluonnosta. Yrttiaho vaatii jäsenyysasian alistamista perusteelliseen kansanvallan testiin.Nyt eduskunta katsoo hänen mielestään prosessia vierestä.

Hallitus lähetti esityksen Nato-jäsenyyden ratifioinnista lausuntokierrokselle torstaina.

– Jäsenyys varaudutaan nyt hyväksyttämään eduskunnalla jo ennen Nato-jäsenmaiden, erityisesti Turkin, ratifiointipäätöstä, hän ihmettelee.

– Näyttää siltä, että eduskunta pannaan päättämään jäsenyydestä ennakollisesti yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja lopullinen päätös siirretään lakiesityksen voimaantulosäännöksellä valtioneuvostolle. Se siis lopulta päättäisi, milloin Pohjois-Atlantin sopimus ja Nato-jäsenyys tulevat Suomessa voimaan. Eduskunta katselisi siinä vaiheessa sivusta.

Saattaa kestää pitkään

Yrttiaho uskoo hallituksen haluavan varmistaa, ettei Nato-kysymys nouse keskusteluun kevään eduskuntavaaleissa, vaikka prosessi olisi kesken Natossa.

– Jäsenyyden ratifiointi Turkissa saattaa Suomen toimista riippumatta hyvinkin mennä huhtikuun alun eduskuntavaalien jälkeiseen aikaan. Turkin hyväksynnän suhteen ei ole liikahduksia tapahtunut, vaan maa toistelee aiempia luovutus- ja muita vaatimuksiaan, hän muistuttaa.

Yrttiahon mielestä tulisi olla selvää, että asiaa ei voi tuoda eduskuntaan ennen kuin kaikki Nato-maat ovat hyväksyneet Suomen jäsenyyden.

– Vasta näiden päätösten jälkeen on nähtävissä, millaisia uhrauksia jäsenyys todella Suomelta on vaatinut ja millaisia sitoumuksia on ulkopolitiikassa tosiasiassa annettu,hän tähdentää.

– Jo nyt hallitusohjelman ”ihmisoikeusperusteinen ulkopolitiikka” on sivuutettu, kun Turkin kanssa tehtiin sopimus Madridissa viime kesänä.

Nostettava eduskuntavaalikysymykseksi

Yrttiaho painottaa, että Suomessa kansalaiset eivät ole päässeet sanomaan koko jäsenyysasiaan kantaansa vaaleissa.

– Se on erittäin vakava ongelma. Nato-jäsenyys – jos se toteutuu – uhkaa jäädä vaille todellista kansanvaltaista hyväksyntää, legitimiteettiä, hän sanoo.

– Asiasta tulisi ehdottomasti tehdä eduskuntavaalikysymys, jolloin kansa pääsisi ottamaan asiaan vaaleissa kantaa. Samalla voitaisiin keskustella kansanäänestyksen järjestämisestä. Itse olen myös kansanäänestyksen kannalla. Näin kauaskantoinen ja kohtalokaskin asia kuin sotilasliiton jäsenyys on pidettävä monen kansanvallan lukon takana.

Hänestä asia lisäksi tulisi eduskunnassa päättää perustuslain säätämisjärjestyksessä, jolloin sen meneminen läpi edellyttää määräenemmistöä.

Ydinaseiden sijoittaminen mahdollista?

Yrttiaho pitää erityisen huolestuttavana sitä, että lausuntokierrokselle nyt lähetetty luonnos Nato-lakiesityksestä jättää mahdolliseksi ydinaseiden ja sotilastukikohtien sijoittamisen Suomeen eikä sulje niitä pois.

Hänestä sekä ydinaseiden että tukikohtien sijoittaminen Suomen alueelle pitäisi kieltää.

– Nämä kysymykset nousevat vääjäämättä jo piankin jäsenyyden myötä eteen. Niistä sovittaneen jo nyt neuvoteltavana olevassa Suomen ja USA:n puolustussopimuksessa, hän sanoo.

– -Esitykseen on myös asetettava selkeät kiellot ydinaseille ja sotilastukikohdille, sillä niiden sijoittaminen Suomen alueelle heikentää maan turvallisuuspoliittista asemaa dramaattisesti ja tekee alueesta ensi-iskun kohteen suurvaltakonfliktissa.