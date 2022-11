YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi syyskuussa ratkaisun, jossa se katsoo Suomen laiminlyöneen Syyriassa Al-Holin leirissä olevien lasten suojelemisen, ja vaatii Suomea ryhtymään toimiin lasten palauttamiseksi kotimaahan.

Tätä ratkaisua ennen Al-Hol katosi uutisista lähes kahdeksi vuodeksi sen jälkeen, kun ulkoministeri Pekka Haavisto sai lasten kotiuttamisesta eduskunnan luottamuslauseen joulukuussa 2020.

Al-Hol ei tällä välin ole kadonnut minnekään. Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön tuoreen raportin mukaan viime vuonna leirillä kuoli 79 lasta. Moni olisi voitu pelastaa riittävällä sairaanhoidolla.

Kaikkiaan leirillä on edelleen yli 50 000 ihmistä, joista lapsia on 30 000. Järjestön mukaan he menettävät lapsuutensa vaarallisessa ja väkivaltaisessa ulkoilmavankilassa.

Raportissa kerrotaan muun muassa seitsemän- ja viisivuotiaista pojista, joista toisella oli toisen asteen palovammoja kasvoissa ja käsivarsissa, ja toinen oli jäänyt rekan alle. Molemmille olisi ollut tarjolla hoitoa Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön klinikalla vain tunnin ajomatkan päässä leiristä, mutta leirin viranomaisilla kesti liian kauan hyväksyä heidän siirtämisensä sairaalaan. Kumpikin kuoli.

Sairaalaan meneminenkin on Al-Holissa eläville lapsille ja heidän huoltajilleen karmea koettelemus.

– Aseistettu vartija saattaa sairaanhoitoa tarvitsevat lapset sairaalaan noin tunnin ajomatkan päähän leiristä. Useimmiten lapset joutuvat menemään sairaalaan yksin, koska huoltajille annetaan vain harvoin lupa mennä lastensa mukana, kertoo Martine Flokstra, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Syyrian työn päällikkö.

”Käytännössä ulkoilmavankila”



Leiri perustettiin tarjoamaan turvallinen väliaikainen majoitus ja humanitaarista apua Syyriasta ja Irakista pakeneville. Joulukuussa 2018 sinne alettiin siirtää ihmisiä Isisin hallitsemilta alueilta. Leirin luonne ja tarkoitus muuttuivat turvattomaksi ja epähygieeniseksi ulkoilmavankilaksi.

– Valtioiden, joiden kansalaisia on edelleen Al-Holissa ja pidätyskeskuksissa tai leireillä Koillis-Syyriassa, on kannettava vastuunsa ja löydettävä vaihtoehtoisia ratkaisuja leirillä oleville ihmisille, Flokstra vaatii.

– Nämä maat ovat hylänneet kansalaisensa. Valtiot ovat viivytelleet tai yksinkertaisesti kieltäytyneet ottamasta takaisin kansalaisiaan, ja joissakin tapauksissa ne ovat jopa riistäneet heiltä kansalaisuuden ja tehneet heistä kansalaisuudettomia.

Al-Holissa ja muilla Syyrian vankileireillä arvellaan olevan kansalaisia lähes 60 maasta.

Flokstran mukaan Al-Hol on käytännössä valtava ulkoilmavankila.

– Monet lapset ovat syntyneet leirillä, heiltä on varastettu heidän lapsuutensa ja heidät on tuomittu elämään väkivallalle ja hyväksikäytölle alttiina. Lapset eivät saa koulutusta ja heillä on vain rajallinen pääsy sairaanhoitoon.