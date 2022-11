Hallitus vastaa tänään kello 14 alkavassa eduskunnan täysistunnossa opposition välikysymykseen EU:n ennallistamisasetuksesta. Ennakkotietojen mukaan hallitus ei kaadu tähän asiaan, vaikka vastauksen hiominen on ottanut koville.

Samaan aikaan välikysymyskeskustelun kanssa ympäristötoimijat järjestävät mielenosoituksen Eduskuntatalon edustalla kello 14:30 alkaen. Mielenosoituksen koolle kutsuneiden Luonto-Liiton metsäryhmän, Elokapinan, Greenpeacen ja Ei polteta tulevaisuutta -kampanjan vaatimus on, että Suomen ei tule vastustaa luontoa elvyttäviä toimia EU:ssa niin kuin keskusta on vaatinut.

Mielenosoituksen järjestäjien mielestä päättäjien viimeaikainen ympäristöpoliittinen keskustelu on pettymys. Suomi on sitoutunut pysäyttämään luontokadon vuoteen 2030 mennessä, ja luonnon ennallistaminen on merkittävä osa luontokadon pysäyttämistä.

”Vaikuttaa kuitenkin siltä, että useat kansanedustajat eivät todellisuudessa olekaan valmiita parantamaan luonnon tilaa Suomessa ja EU:ssa”, ympäristöjärjestöt kommentoivat tiedotteessaan.

Myös hallitus on sitoutunut omassa kannassaan ennallistamisehdotuksen tavoitteisiin. Tästä huolimatta monet hallituspuolueista keskustan, SDP:n ja RKP:n kansanedustajat ovat äänestäneet hallituksen omaa kantaa vastaan eduskunnan valiokunnissa.

Ympäristöjärjestöjen mukaan monet ovat vaatineet koko asetusehdotuksen hylkäämistä ja toistelleet metsäteollisuuden maalaamia ”faktoihin perustumattomia uhkakuvia”.

Suomen luontopaneelin mukaan tieteellistä tietoa Suomen luonnon heikosta tilasta on jälleen kyseenalaistettu julkisuudessa käydyssä poliittisessa keskustelussa.

Suomi ja EU epäonnistuneet



Mielenosoittajat vaativat, että asetuksesta tulee neuvotella vahva, selkeä ja vaikuttava. Niiden mukaan ennallistamisasetusta on ehdotettu, koska Suomi ja muut EU-maat ovat sitoumuksista huolimatta epäonnistuneet luontokadon pysäyttämisessä toistuvasti. Asetuksen tarkoituksena on katkaista epäonnistumisten kierre. Se luo jäsenmaille sitovat velvoitteet ja mittarit luonnon tilan parantamiselle.

Mielenosoittajien mukaan ennallistaminen tarkoittaa esimerkiksi pienvesien kunnostamista ja turhaan ojitettujen soiden ojien tukkimista. Se tarkoittaa myös järkevämpää ja luonnolle ystävällisempää maa- ja metsätaloutta. Ennallistamisasetus pönkittää hyväksi havaittuja toimintatapoja ja auttaa tekemään niistä taloudellisesti kannattavia maanomistajille mikäli asetusta ei vesitetä EU:n neuvotteluissa.

– Ennallistamisasetusta ja muita EU:n luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimia vastustavat väittävät usein ajavansa metsänomistajien etua. Todellisuudessa he ajavat kuitenkin vain metsäteollisuuden jättiyritysten etua. Moni metsänomistaja haluaisi lisätä luonnon monimuotoisuutta ja kaipaisi apua ja tukea omien maidensa ennallistamiseen ja suojeluun. Luonnolla on itseisarvo, sanoo mielenosoitukseen osallistuva metsänomistaja Minna Korhonen.