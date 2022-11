Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson (vas.) ei säästele sanojaan, kun kommentoi keskustan uusinta vetoa. Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoi tänään pääministeri Sanna Marinin (sd.) rikkoneen vakiintuneita pelisääntöjä, kun pääministeri tuo erimielisen esityksen saamelaiskäräjälaista valtioneuvostoon.

– Ehkä tuoreimpia käänteitä voisi kommentoida viittaamalla erääseen keskustaa koskevaan suomenkieliseen sanontaan, Andersson tiivisti tuntojaan KU:lle ja tarkoitti luonnollisesti ”kepu pettää aina” -sanontaa.

Andersson pitää Saarikon kommentteja kummallisina. Anderssonin mukaan muut hallitusryhmät ovat olleet siinä uskossa, että Marinin menettelytapa on kaikille ok.

ILMOITUS ILMOITUS

– Keskusta itse on ehdottanut tällaista menettelytapaa. Nyt sitten selvästi on mieli muuttunut.

Keskusta on vastustanut jyrkästi esitystä uudeksi saamelaiskäräjälaiksi. Hanke on kirjattu hallitusohjelmaan, ja aikaa sen läpisaamiseksi on enää vähän. Hallituksen pitää antaa esitykset eduskunnalle viimeistään ensi viikon torstaina, jotta ne ehditään käsitellä.

– Ongelma on, että osoittautunut täysin mahdottomaksi löytää esitystä, joka oli sekä kaikkien hallitusryhmien että saamelaiskäräjien hyväksyttävissä. On selvää, että saamelaiskäräjien hyväksyntää tarvitaan, Andersson sanoo.

– Käytännössä yhdelle hallitusryhmälle annettaisiin erivapauksia olla hallituksen esitystä vastaan. Siinä tapauksessa esityksen hyväksymisen kannalta olennaisemmassa roolissa olisivat oppositiopuolueet.

Andersson sanoo tilanteen olevan hyvin vaikea. Keskusta kipuilee galluplukujensa kanssa – siitä tässä on kyse, hän sanoo.

– Mutta eivät kuitenkaan ole valmiita kaatamaan hallitusta, koska itsekin ymmärtävät sen, että tuleva talvi, sota, energiakriisi ja kaikki ympärillä tapahtuva edellyttää toimintakykyistä hallitusta. Mutta he aiheuttavat ongelmia hallituksen työskentelyyn liittyen oikeastaan kaikkeen.

– Tämä näyttää nyt siltä, että tätä käytetään verukkeena sille, että keskusta alkaa avata jo sovittuja asioita.

Onko hallitus toimintakykyinen?

– Se riippuu keskustasta. Haluavatko he tehdä oman osansa toimintakyvyn varmistamiseksi vai ei.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan kanta saamelaiskäräjälakiin on selvä. Andersson painottaa, että puolue pitää uutta lakia tarpeellisena. Asian niin kutsutulla pöytäämisellä keskusta pelaa aikaa.

– Jos esitys pöydätään valtioneuvostossa, pitää ministereille antaa kaksi päivää aikaa tutustua asiaan, Andersson sanoo.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoi, että Marinilla on valmius kutsua valtioneuvosto tarvittaessa nopeastikin koolle.

Lue lisää: Marin näyttää keskustalle kaapin paikkaa saamelaiskäräjälaissa