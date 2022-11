Keskusta saavutti keskiviikkona taas uuden kannatuksena pohjalukeman. Helsingin Sanomien julkaisemassa mielipidemittauksessa se on 10,1 prosenttia. Laskua siinä oli edellisen kuun mittauksesta 0,3 prosenttiyksikköä.

Kaikki kyselyn muutokset mahtuvat virhemarginaaliin, ja ne olivat ylipäätään olemattoman pieniä.

Keskustan lukemaan on silti syytä kiinnittää huomiota, koska puolueen asenne hallitusyhteistyöhön muuttui kuukausi sitten HS:n edellisen kyselyn jälkeen. Heti sen jälkeen puheenjohtaja Annika Saarikko alkoi vastustaa hallitusohjelmassa sovittua arvonlisäveroa, joka pitäisi antaa eduskunnalle tällä viikolla.

Jatkossa keskusta heittäytyi vastahankaan kaikissa muissakin asioissa. Erityisesti riidat kärjistyivät saamelaiskäräjälaissa, jonka hallitus antaa eduskunnalle torstaina keskustan vastustuksesta huolimatta.

Tai on väärin puhua hallituksen riidoista. Keskusta on se, joka riitelee hallituksessa kaikista asioista.

Änkyräasenne ei ole kuitenkaan tuottanut tulosta, vaan keskustan kannatus on edelleen laskussa.

Tutkimusjohtaja Sakari Nurmela Kantar Publicilta sanoo HS:n gallupuutisessa, että voi ajatella keskustan viestivän omille joukoilleen.

– Nyt on juuri se hetki, kun pitäisi saada varmistettua omien joukkojen tuki vaaleja ajatellen.

Tällä hetkellä keskimääräistä harvempi keskustan kannattaja ilmaisee kyselyssä, että äänestäisi varmasti keskustaa, jos eduskuntavaalit olisivat nyt.

Huomenna aamulla keskustalaiset järjestivät yleisötilaisuuden saamelaiskäräjälaista eduskunnan kansalaisinfossa. Yhtään saamelaista ei ole kutsuttu paikalle. Kyseessä on tyypillinen kepulainen näytös, jolla yritetään vakuuttaa omia kannattajia.

Puolueiden tilanne on käytännössä ennallaan. Kokoomus johtaa ylivoimaisesti, SDP:n ja perussuomalaisten ero on pysynyt noin kahdessa prosenttiyksikössä, vihreät on noin prosenttiyksikön päässä keskustasta ja vasemmistoliiton kannatus on totutusti kahdeksan prosenttia.