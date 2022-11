Suomalaiset järjestöjen mukaan kansalaisyhteiskuntaan kohdistuneet rajoitustoimet varjostavat Egyptissä käynnissä olevaa YK:n ilmastokokousta. Sharm el-Sheikhin loppuaan lähenevä kokous tullaan muistamaan kansalaisyhteiskunnan toimijoihin kohdistetuista rajoituksista ja häirinnästä.

Ilmastokokouksen aikana mielenosoituksia on saanut järjestää vain ennalta osoitetulla alueella tiukkojen rajoitusten puitteissa. Etenkin egyptiläisten järjestöjen toimintaa on rajoitettu rajusti. Paikan päällä kokousta seuraavat kansainväliset järjestötoimijat ovat kertoneet, että myös heidän toimintaansa tarkkaillaan jatkuvasti.

– Samalla kun kansalaisyhteiskunnan osallistumista COP27:ssa rajoitetaan, esimerkiksi öljy- ja kaasuteollisuuden edustajia on paikalla ennätysmäärä. Tilanne antaa selvän, mutta surullisen viestin siitä, keiden ääntä ilmastokriisin ratkaisemiseksi halutaan kuulla, sanoo Amnestyn tiedotteessa sen ilmasto- ja ympäristöasiantuntija Elina Mikola.

Suomalaiset järjestöt muistuttavat, että kansalaisyhteiskunnalla on keskeinen rooli ilmastokriisin pysäyttämisessä.

– Valtioiden toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi etenevät hitaasti. Ilmastoneuvotteluissa ei olisi päästy edes nykyiseen pisteeseen ilman kansalaisyhteiskunnan poliittisiin ja taloudellisiin päätöksentekijöihin kohdistamaa painetta, sanoo Niko Humalisto, Suomen Lähetysseuran johtava vaikuttamistyön asiantuntija.

Kansalaisyhteiskunnan mukanaolo on suomalaisjärjestöjen mukaan edellytys sille, että siirtymä ilmastokestävään maailmaan toteutuu reilusti. Fossiilisista polttoaineista on irtauduttava nopeasti ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista eniten kärsiville maille tulee tarjota tukea. Kaikissa ilmastotoimissa on kuultava myös niiden kohteena olevia paikallisyhteisöjä.

Sharm el-Sheikhin neuvotteluissa ovat korostuneet kysymykset oikeudenmukaisuudesta sekä monet kehittyville maille tärkeät aiheet, kuten ilmastonmuutoksen aiheuttamien menetysten ja vahinkojen korvaaminen.

Järjestöt korostavat, että oikeudenmukaisen siirtymän tulee olla läpileikkaavana periaatteena kansallisessa ja kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Tämä tarkoittaa sitä, että päästövähennyksiin pyrkivän politiikan tulee muodostaa suunnitelmallinen kokonaisuus, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja vähentää eriarvoisuutta.

– Globaalin pohjoisen maiden ja yritysten tulee myös tunnistaa omien päästövähennystensä vaikutukset työpaikkoihin globaalin etelän tuotantomaihin ulottuvissa arvoketjuissa. Oikeudenmukaisuuden toteutuminen edellyttää, että näitä työntekijöitä kuunnellaan ajoissa heihin liittyvissä päätöksissä, muistuttaa Finnwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola.