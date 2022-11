Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, kansanedustaja Pia Lohikoski?

– Kaikista eniten tällä viikolla minua on työllistäneet juuri aloitetut valtiovarainvaliokunnan jakovaraneuvottelut eli perinteisten niin sanottujen joululahjarahojen jakaminen. Niistä hallituspuolueiden edustajat tekevät päätökset valtiovarainvaliokunnassa.

– Toiveita näyttää olevan valtavasti joka puolelta ja yritämme nyt mahduttaa kaikki hyvät ja arvokkaat toiveet omaan raamiimme. Tämä vaatinee parin viikon neuvottelusession. Suurin osa budjetista menee hallituksen esityksen mukaa, mutta tästä budjetin osasta kansanedustajat päättävät itsenäisesti.

– Kyse on paljolti kulttuurihankkeista ja vaikkapa ympäristö-, rauhan- ja naisjärjestöjen rahoituksesta. Yksi hyvä esimerkki on Taidetestaajat-hanke, joka mahdollistaa sen, että kaikki peruskoulun kasiluokkalaiset pääsevät kahteen taide-elämykseen vuoden aikana. Minusta on mahtavaa, että koko ikäluokalle tarjotaan tällainen mahdollisuus. Tämä esitys on nytkin listalla.

– Lisäksi viikkoani on värittänyt valiokuntamatkalla olevan Jussi Saramon tuuraaminen eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Olen myös tuurannut Mai Kivelää ympäristövaliokunnassa, koska hänkin on työmatkalla kansainvälisessä ilmastokokouksessa.

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

– Tärkein asia varmaankin on hallituksen torstaina tekemä päätös siitä, mitkä viimeiset lait tulevat vielä tällä hallituskaudella eduskunnan käsittelyyn ja mitkä haudataan. haudattavia oli yli kymmenen. Jotkut asiat voivat jäädä harmittamaan, mutta jostain voi olla iloinenkin. Kai se on niin, että kun kaikki ovat tyytyväisiä johonkin ja kaikkia harmittaa joku, niin on saatu aikaan suhteellisen tasapainoinen paketti.

– Esimerkiksi meidän odottamia verolakeja, kuten arvonnousuvero, jäävät tulematta, vaikka niistä oli aiemmin sovittu.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Niistä laeista, jotka eivät tulekaan eduskuntaan, yksi on on työttömyysturvan euroistaminen. Se olisi ollut vasemmistoliitolle vaikea asia, koska olimme saaneet muutamista ammattiliitoista viestiä siitä, että ne osa-aikaisia työntekijät, jotka ovat sovitellulla ansiopäivärahalla, olisivat kärsineet siitä paljon. Emme alunperinkään halunneet tätä lakia ainakaan nyt esitetyssä muodossa.

Meille on voitto, että saimme estettyä sen etenemisen.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Meneillään on suuri kansainvälinen ilmastokokous, jonka alkamisesta kerrottiin, mutta sen sisällöstä ei juuri ole kerrottu. Olisin olettanut, että siitä olisi ollut enemmän uutisia.

Mikä on tämän viikon levysi/kirjasi?

– Olin keskiviikkona Kom-teatterin aivan mahtavassa juhlakonsertissa keskiviikkona. Se perustui Porvari nukkuu huonosti -levyyn. Käytännössä tämä kyseinen levy soitettiin siellä uusiksi ja osittain uusina versioina. Voin suositella alkuperäisen levyn kuuntelemista, ja koska konsertista tehtiin taltiointi, joka on ensi vappuna nähtävissä Ylellä. Lisäksi konsertin toisesta puoliajasta tulee livelevy.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.