Mediatutkija Sami Kolamo vieraili Qatarissa vuosi sitten jalkapalloliitto Fifan järjestämissä arabimaiden mestaruuskisoissa ja kirjoitti kokemuksistaan ajankohtaisen pamfletin nimeltä Riistopallon MM-kisat Qatarissa.

Kolamon kuvausten mukaan Qatarin pääkaupunki Doha oli vuosi sitten vielä yhtä suurta rakennustyömaata, eräänlainen epäpaikka, jossa ostoskeskuksiin, teemapuistoihin ja loistohotelleihin oli parasta matkustaa yksityisautolla.

Pian alkavia MM-kisoja varten rakennettiin kokonaan uutta kaupunkia, johon tulisi kisojen päästadion ja asuntoja puolelle miljoonalle ihmiselle.

MM-kisojen rakennustöihin on värvätty satojatuhansia työmiehiä etenkin Intiasta, Nepalista, Bangladeshista ja Pakistanista. Kolamo kuvailee kirjassaan siirtotyöläisten surkeita oloja ja omistaa erillisen luvun sille, miten vuonna 2010 Fifan silloista hallitusta korruptoitiin myöntämään tämänvuotiset MM-kisat Qatarille.

Osansa oli sillä, että Qatarin investointiviranomainen hankki omistukseensa Ranskan ex-presidentin Nicholas Sarkozyn suosikkijoukkueen Paris Saint-Germainin ja samaan aikaan Qatar Airways tilasi uudet lentokoneensa Airbusin tehtailta Toulousesta. Euroopan jalkapalloliiton Uefan ranskalainen puheenjohtaja Michel Platini onnistui kääntämään Fifan hallituksen enemmistön Qatarin puolelle.

Qatarilla on millä mällätä. Sillä on maailman kolmanneksi suurimmat maakaasuvarat, joiden ansiosta se on maailman ylivoimaisesti rikkain maa laskettuna bruttokansantuotteella kansalaista kohti.

Pinta-alaltaan hiukan Uudenmaan maakuntaa suurempi Qatar on pääasiassa aavikkoa. Maassa on kolme miljoonaa asukasta, joista 90 prosenttia on ulkomaalaisia. Qatarin kansalaisia on noin 300 000, saman verran kuin Espoossa on asukkaita.

Qatar oli viime vuonna maailman toiseksi suurin aseiden ostaja. Maassa sijaitsee Yhdysvaltojen suurin sotilastukikohta Lähi-idässä ja nyttemmin myös Turkin sotilastukikohta. MM-kisojen alla Turkki on lähettänyt Qatariin lisää sotilaita ja mellakkapoliiseja.

Qatar on ilmiriidassa Persianlahden naapureidensa Saudi-Arabian, Arabiemiraattien, Bahrainin ja Kuwaitin kanssa. Maissa noudatetaan samaa kirjanoppinutta wahhabilaista islaminuskon tulkintaa, mutta Qatar on profiloitunut ulkopolitiikassaan eri lailla kuin naapurinsa.

Qatarilainen Aljazeera-kanava on antanut äänen poliittisia uudistuksia kannattaville muslimiveljeskunnille eri puolilla Lähi-itää. Vuonna 2017 Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit asettivat Qatarin kauppasaartoon ja vaativat Aljazeeran sulkemista kymmenen päivän sisällä.

Afganistanin talebaneilla ja palestiinalaisjärjestö Hamasilla on ollut jo pitkään toimistot Dohassa. Qatar on myös tukenut aseellisia liikkeitä Libyassa ja Syyriassa.

Kun Muammar Gaddafi ajettiin vallasta Libyassa vuonna 2011, paikalliset kapinalliset nostivat Gaddafin joukoilta vallatun hallintokompleksin salkoon Qatarin lipun.

Qataria johtaa al-Thanin perhe. Maan kansallispäivää vietetään joulukuussa nykyisen emiirin Tamim bin Hamad al-Thanin isoisän isoisän isän emiiriksi tulon muistoksi. Maan kansallislaulu on nimeltään Rauhaa emiirille.

Tamim bin Hamad al-Thanin valtakaudella Qatar on tehnyt huomattavia sijoituksia ulkomaille. Qatarin valtio on Volkswagenin, Siemensin, Shellin, brittiläispankki Barclaysin ja sveitsiläisen Credit Suissen suurimpia omistajia. Qatarin omistuksessa ovat myös Lontoon Canary Wharfin finanssikeskus, Heathrow’n lentokenttä ja Harrodsin tavaratalo.

Qatar on myös maailman johtavan mineraalien ja maataloustuotteiden raaka-ainekauppaa käyvän yhtiön Glencoren toinen pääomistaja. Qatarin valtion urheilukanava beIN puolestaan omistaa elokuvatuottaja Harvey Weinsteinin perustaman Miramax-tuotantoyhtiön.

Samaan aikaan Qatar on houkutellut kahdeksan tunnettua yliopistoa Yhdysvalloista, Britanniasta ja Ranskasta avaamaan paikalliset kampukset Dohan ulkopuolelle rakennettuun Education Cityyn. Koulutushankkeista vastaa emiirin äidin johtama Qatar-säätiö.

Äänekkäin kritiikki Qatarin MM-kisoja kohtaan johtuu siirtotyöläisten ja erityisesti rakennushankkeissa mukana olleiden työntekijöiden kohtelusta. Etelä-Aasian ja Afrikan maista tulleet siirtotyöläiset joutuvat maksamaan värväystoimistoille suuria summia rahaa, ja maahan tullessa heidän passinsa on takavarikoitu. Työpäivät ovat ylipitkiä, asumisolot ovat usein kelvottomat, ja palkkoja on jätetty maksamatta.

Qatar on luvannut parannuksia siirtotyöläisten työoloihin uudistamalla työlakeja, mutta käytännöt ovat pysyneet edelleen samoina.

Guardian-lehden viime vuonna julkaiseman selvityksen mukaan ainakin 6 500 siirtotyöläistä Intiasta, Nepalista, Bangladeshista, Pakistanista ja Sri Lankasta on kuollut Qatarissa vuoden 2010 jälkeen, suuri osa heistä lämpöhalvauksen aiheuttamaan sydänkohtaukseen.

Ei ole tiedossa, kuinka monet kuolemantapauksista liittyvät MM-kisojen rakennushankkeisiin. Guardianin mukaan Etelä-Aasian maista tulleista siirtotyöläisistä noin viidesosa on työskennellyt rakennustyömailla. Seitsemän prosenttia kuolleista menehtyi työpaikoilla sattuneissa tapaturmissa.

Vain joitain viikkoja ennen MM-kisojen alkamista tuhansia siirtotyöläisiä häädettiin asunnoistaan Dohan keskustassa kahden tunnin varoitusajalla. Samoja asuntoja on kaupattu ulkomailta tuleville jalkapallofaneille 250–450 dollarilla per yö.