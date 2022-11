Suomella ei ole varaa palata leikkauspolitiikan tielle, tiivistää vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson. Andersson kommentoi Facebook-sivuillaan perjantaina aamupäivällä järjestettyä SAK:n eduskuntavaalitenttiä.

Tentissä kokoomusta edustanut Kai Mykkänen sanoi, että kokoomus ajaa ensi vaalikaudelle neljän miljardin menoleikkauksia. Andersson huomauttaa, että kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja nosti leikkauksien painopisteeksi sosiaaliturvan.

– Tämä tarkoittaa, että mikäli gallupjohtaja kokoomus pääsee valtaan, tulee ensi kaudesta kylmää kyytiä. Suomen perusturvan taso on tälläkin hetkellä riittämätön, vaikka tämä hallitus on aiempia leikkauksia paikannutkin. Kokoomus haluaa nyt leikata kaikkein eniten heiltä, joilla on lähtökohtaisesti kaikkein vähiten, Andersson kirjoittaa.

– Me näimme, kuinka oikeistolainen leikkauspolitiikka kasvatti pahoinvointia viime vaalikaudella. Näitä jälkiä me olemme tällä kaudella paikkailleet niin koulutuksessa kuin sosiaaliturvassa.

Andersson huomauttaa, että tällä vaalikaudella on koettu hyvin raskaat pandemiavuodet. Nyt tilannetta pahentaa Venäjän hyökkäyssota ja voimakas inflaatio.

– Tänä kriisiaikana palaaminen leikkauspolitiikan tielle olisi aivan poikkeuksellisen vaarallista. Meillä ei ole varaa tähän.

– Sosiaaliturvan rapauttaminen lisää inhimillistä kärsimystä, ja se myös maksaa kansantaloudelle helposti pitkällä aikavälillä enemmän kuin mitä leikkauksilla voidaan välittömästi säästää, Andersson tiivistää.

Andersson kiinnittää kirjoituksessaan katseet jo tuleviin eduskuntavaaleihin, jotka käydään huhtikuun alussa.

– Onneksi vaaleissa suomalaisilla on valta päättää siitä, haluammeko rapauttaa hyvinvointivaltiota vai haluammeko valita inhimillisyyden, oikeudenmukaisuuden ja hyvinvoinnin.