Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo ei säästele sanojaan, kun kommentoi keskustan tuoreinta temppua. Keskusta asettui eduskunnassa opposition linjoille ja äänesti ympäristövaliokunnassa hallituksen luonnonsuojelulakiesitystä vastaan.

– Tilanne on nyt se, että keskustaa ei johda kukaan eikä sen kanssa voi siksi sopia mitään, Saramo sanoo KU:lle.

Saramon mukaan keskustan puoluejohto ja ministerit sopivat jatkuvasti asioita, jotka eivät sitten pidä eduskunnassa. Tämän lisäksi puolue lipeää sovitusta eduskunnassa, Saramo toteaa.

– Tällaisina kriisiaikoina ei olisi varaa siihen, että hallituksessa on puolue, joka on sekaisin kuin seinäkello, ja jolle ainoa merkitsevä asia on gallupkannatus ja jonka kansanedustavat panikoivat uudelleenvalintaansa niin, ettei millään muulla ole väliä, Saramo jyrähtää.

Saramo katsoo keskustan valinneen strategiakseen kaiken mahdollisen ympäristöön liittyvän vähäisenkin edistyksen tuhoamisen.

– Olen huolissani, kun vielä olisi tulossa kaivoslakia ja eläinsuojelulakia.

Häpeällinen temppu

Hyvin tuimasti keskustan toimintaa kritisoi myös vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä, joka istuu ympäristövaliokunnassa.

– Tämän kaltaista luontovastaisuutta ja näin vakavaa vastuuttomuutta kuin keskustalta tänään, nähdään eduskunnassa harvoin. Keskusta pelailee poliittisia pelejään lisäkannatuksen toivossa, ja häviäjiä ovat suomalaiset ja Suomen luonto Hangosta Utsjoelle, Kivelä lataa tiedotteessaan.

Kivelä huomauttaa, että luonnonsuojelulailla olisi parannettu Suomen luonnon tilaa. Hänen mukaansa se on hälyttävässä kunnossa.

– On häpeällistä, että hallituspuolue pettää hallituspuolueiden välillä tehdyn sopimuksen, ja tällä tavoin liittoutuu opposition kanssa. Tämä sen lisäksi, että luonnonsuojelulain vesittäminen itsessään on alhainen ja vahingollinen temppu. Keskustapuolue pelaa itseään valtakunnanpolitiikan marginaaliin puolueeksi, jonka kanssa mikään puolue ei voi luottaa siihen, että sovitusta pidetään kiinni.