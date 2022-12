Miksi juuri Sinut pitäisi valita puoluesihteeriksi?

Mikko Koikkalainen: – Olen erittäin motivoitunut ja sitoutunut. Katseeni on ollut jo puoli vuotta täysin tulevissa eduskuntavaaleissa ja kampanjavalmistelut ovat täydessä käynnissä. Olen valmis panostamaan myös jatkossa paljon, jotta puolue menestyy.

– Olen kuluneen kauden aikana oppinut hoitamaan tehtäväni hyvin, mutta olen myös motivoitunut kehittymään ja kehittämään puoluetoimistoa ja puoluetta. Minulla on pitkä ja laaja kokemus puolueesta, tunnen puolueen ja sen toimijat, ja minulla on näkemys puolueen tulevaisuudesta.

Anna Mäkipää: – Vahvuuteni on, että tunnen puolueen läpikotaisin ja minut tunnetaan tekijätyyppinä. Olen opiskellut johtamisen erikoisammattitutkinnon ja yliopiston johtamisopintoja ja työskennellyt esihenkilönä. SAK-taustaisena minulla on vahvat verkostot liittoihin.

– Puoluesihteerinä varmistaisin, että olemme todellinen työväenpuolue myös työnantajana: työhyvinvointi ja hyvä johtaminen prioriteetteina.

Jatkaaksemme hyvinvointivaltion vahvistamista meidän on voitettava vaalit. Siksi haen puoluesihteeriksi.

Minkälaisena näet puoluesihteerin roolin?

Koikkalainen: – Puoluesihteeri on nykyään monipuolinen hallinnollinen järjestöjohtaja, ei niin paljoa enää poliittinen johtaja. Puoluesihteeri valmistelee päätöksenteon työvaliokunnalle, puoluehallitukselle, puoluevaltuustolle ja puoluekokoukselle. Puoluesihteeri johtaa puoluetoimistoa ja puoluetta yhdessä muun johdon kanssa.

– Puoluesihteeri toimii linkkinä eduskuntaryhmän, ministeriryhmän, MEPin sekä kentän ja puoluejohdon suuntaan. Tämä tarkoittaa, että on hahmotettava laaja kokonaisuus ja saatava koko puolue toimimaan yhdessä yhteiseen suuntaan.

Mäkipää: – Puoluesihteeri ei ole enää entisaikojen poliittinen voimahahmo, vaan ennen kaikkea järjestöjohtaja ja linkki eri suuntiin. Pitää olla kartalla koko paketista: mitä piireissä, eduskuntaryhmässä, liitoissa, Vasemmistonaisissa, Vasemmistonuorissa ja muissa sidosryhmissä tapahtuu.

– Tärkeimpiä tehtäviä on johtaa työntekijöiden työtä. Nykyaikainen, vaaleja voittava puolue tarvitsee puolueorganisaation johtoon tekijän, joka keskittyy työntekijöiden johtamiseen ja hyvinvointiin. Sitä ei tee kukaan muu.

Onko uusi tapa valita puoluesihteeri toimiva?

Koikkalainen: – Tämä on ensimmäinen kerta, kun puoluesihteeriä ei valita puoluekokouksessa. Jäseniä edustava puoluevaltuusto on mielestäni oikea paikka valita puoluesihteeri, kun katsotaan, millainen puoluesihteerin tehtävä nykyään on. Uskon, että muutkin puolueet siirtyvät samaan suuntaan.

Käymieni keskusteluiden perusteella ja myös näin hakijan näkökulmasta prosessissa on vielä hiomisen varaa, ja varmasti puolue oppi tästä syksystä, kuinka asia hoituu paremmin ensi kerralla. Vasemmistoliitto on oppiva organisaatio.

Mäkipää: – Prosessin toimivuutta voidaan arvioida jälkikäteen, nythän puoluevaltuusto tekee valinnan vasta ensimmäistä kertaa. Puoluesihteerin valinta on iso päätös, joten laaja keskustelu siitä, millaista henkilöä tehtävään tarvitaan, on paikallaan. Mielestäni on hyvä, että prosessissa keskitytään löytämään osaamiseltaan vahvin henkilö puoluesihteeriksi.

Kuinka huomioida jäsenet?

Millainen suhde Sinulla on vasemmistoliiton jäsenistöön?

Koikkalainen: – Puolue on sen jäsenet.

– Tunnen Vasemmistoliiton jäsenet hyvin. Seuraan jäsenkehitystä hyvin tarkkaan, ja kuuntelen ja keskustelen jäsenistön ja aktiivien kanssa jatkuvasti. Puoluesihteerinä minun tehtäväni on katsoa asioita jäsenistön ja sen toimintamahdollisuuksien kautta. Jäsenistö on minulle tärkein asia puolueessa.

– Suhteeni jäsenistöön on läheinen ja minä tunnen jäsenistön, jäsenistö tuntee minut.

Mäkipää: – Olen toiminut kymmenen vuotta puolueen eri tasoilla: osastossani ja kotikunnassani, piirissä kuin puoluevaltuustossakin. Tältä ajalta minulla on tietenkin paljon ystäviä ja laajat verkostot puolueessa. Olen rekrytoinut paljon uusia jäseniä ja toimin osastossani edelleen aktiivisesti.

– Työssäni Li Anderssonin erityisavustajana olen säännöllisesti yhteydessä jäseniimme, kun edistämme yhteisiä tavoitteitamme yhtä jalkaa. Siirryin työhöni SAK:sta, joten minulla on vahvat verkostot myös ay-liikkeessä.

Miten turvaisit sen, että kaikilla alueilla olisi tasapuoliset mahdollisuudet toimintaan?

Koikkalainen: – Alueet ovat erilaisia. Siksi laadin vaalityöntekijämallin, jossa alueet voivat itse päättää, mikä ratkaisu heille on paras heidän tarpeisiin.

– Valtakunnallista toimintaa voi lisätä virtuaalisten tilaisuuksien avulla. Olemme järjestäneet onnistuneita tilaisuuksia aluevaltuutetuille, ja ajankohtaisista aiheista koko jäsenistölle. Myös esimerkiksi viestintäkoulutusta uusille aktiiveille tulemme lisäämään.

– Toiminta edellyttää riittävän määrän jäseniä. Siksi meillä onkin käynnissä jäsenhankintakampanja, ja on entistä tarmokkaammin tehtävä yhteistyötä jäsenten ja aktiivien löytämiseksi.

Mäkipää: – Kuntia, joissa toimintamme sammuu, ei saa päästä syntymään. Pieneenkin valonpilkahdukseen on tartuttava ja annettava kaikki tuki, mitä paikalliset tarvitsevat. Ei riitä, että heräämme vain vaaleihin, sillä voimamme rakentuu pitkäjänteiselle tekemiselle.

– Kuntavaaleissa menetimme 150 paikkaa. Kovin monia tällaisia vaaleja ei ole varaa käydä. Jäsenillä on oltava tapoja osallistua myös vaalien välillä – on mahdollistettava erilaisia osallistumiskeinoja ja tuettava osastoja toiminnan järjestämisessä.

Miten puolue on muuttunut siitä, kun itse tulit mukaan vasemmistoliiton toimintaan?

Koikkalainen: – Tulin mukaan vuonna 1996. Tämän yli neljännesvuosisadan aikana Vasemmistoliitto on tullut sellaiseksi puolueeksi kuin se perustettaessa tarkoitettiin.

– Olemme käyneet läpi puoluekentällä poikkeuksellisen uudistumisen. Enää ei puhuta auringonlaskun puolueesta, vaan nuoret ovat kiinnostuneita meistä, politiikasta ja toiminnastamme. Puoluekanta ei enää periydy yhtä vahvasti suvun tai perheen kautta, mutta on samalla muuttunut arvopohjaisemmaksi.

– Vasemmistoliitto on nyt dynaamisempi ja etenkin viestintä on kehittynyt ja kehittyy edelleen.

Mäkipää: – Viimeisen kymmenen vuoden aikana jäsenistömme on muuttunut ja uusia ihmisiä on tullut paljon mukaan toimintaan. Nykyään meillä on moninaisempi jäsenistö. Myös osallistumisen tavat ja toimintamme ovat monipuolistuneet, on kaikkea toritelttailusta leffailtoihin ja kokouksista graffitipajoihin.

– On ollut hienoa nähdä, miten puolue on muuttunut avoimemmaksi ja uusia ihmisiä on tullut mukaan. Toivon, että tämä kehitys jatkuu ja sitä haluan olla ruokkimassa.

Millainen pomo?



Puoluesihteerin yksi tehtävistä on johtaa puoluetoimistoa. Millainen esihenkilö olet?

Koikkalainen: Olen esihenkilönä avoin, kannustava, tukeva ja nöyrä. Kunnioitan erilaisia mielipiteitä ja luon ilmapiiriä, jossa virheet uskalletaan tuoda esiin. Säilytän malttini vaikeissakin olosuhteissa. Olen palautteen mukaan lisännyt kiittämisen kulttuuria työyhteisössä.

– Kehitän itseäni. Suoritin johtamisen erikoisammattitutkinnon. Otan vastaan kritiikkiä toiminnastani ja toimin seuraavalla kerralla paremmin. Olen saanut kehityskeskusteluissa hyvää edellä kuvatun kaltaista palautetta ja että olen luonut rakentavaa sekä turvallista ilmapiiriä.

– Olen lisännyt rutiineja ja tiedonkulkua, kehittänyt tiimimallia ja madaltanut hierarkioita toimistolla. Toivoisin, että minulla olisi enemmän aikaa työntekijöille. Se on esihenkilötyön suurin haaste puoluesihteerin tehtävässä.

Mäkipää: – Kokemukseni ja koulutukseni kautta tiedän, miten organisaatioita parhaiten johdetaan suurimman vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Esihenkilönä saamani palautteen mukaan olen työntekijöitä kuunteleva, osallistava ja innostava johtaja, joka tarttuu napakasti toimeen ja varmistaa, että hommat hoituvat.

– Vasemmistoliiton pitää olla hyvä työpaikka: jossa jokainen työntekijämme voi antaa parastaan, sitoutua työhönsä ja myös voida hyvin. Puoluesihteerinä tehtäväni on saada muut loistamaan.

Mikä tai mitkä ovat vastaehdokkaasi parhaat puolet?

Koikkalainen: Anna on sitoutunut puolueen työmyyrä ja vahva asiaosaaja koulutuspolitiikassa. Anna on toiminut Vasemmistoliitossa pitkään ja hänellä on kokemusta puolueen monelta tasolta. Minulla on jäänyt mieleen, miten hyvin Anna on vetänyt puoluekokouksissa valiokuntia. Se on tärkeä tehtävä, eikä kovin helppo.

Mäkipää: – Mikko on taitava analyyseissään, jotka koskevat esimerkiksi puolueen kannatusta. Lisäksi hän on mukava tyyppi. Uskon, että jatkamme hyvässä yhteistyössä edelleen, kävipä valinnassa kummin päin vain.

Mikä on paras jouluruoka?

Koikkalainen: – Imelletty perunalaatikko.

Mäkipää: – Glögi, koska se on punaista ja lämmittää mukavasti maailman kylmyyden keskellä – juuri kuten vasemmistolainen politiikkakin.