Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä?

– Se on ollut luonnonsuojelulaki. Se on yksi isoista ja keskeisistä ympäristöministeriön lakihankkeista ja jo hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittu. Itse istuin siinä pöydässä, jossa tästä tehtiin kirjaus hallitusohjelmaan.

– Hallituksen esitys ollut meillä eduskunnan valiokunnan käsittelyssä ainakin puoli vuotta, eli valiokunta on tehnyt pitkällisen ja perusteellisen työn sen suhteen. Siihen on saatu yli sata lausuntoa ja valtava määrä ministeriön vastineita. Siksi on erityisen onnetonta, että laki muuttui ihan viime hetkillä keskustan toimesta. Varsinkin, kun käytettiin sellaisia maa- ja metsätalousministeriön virkamiehen laskelmia, jotka ovat vähän hatusta vedettyjä ja nyt osoitettu vääriksi.

”Sille on akuutti tarve, että Suomen luontoa suojellaan nykyistä paremmin”.

– Harmittaa, että ympäristöministeriön ihmisten hyvä työ menee ihan viime metreillä hukkaan.

– Tämähän on ollut myös hallituskriisi siinä mielessä, että viisikko on joutunut kokoustamaan luonnonsuojelulain vuoksi.

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

– Sekin on luonnonsuojelulaki sekä sisällön kannalta että siksi, että se on aiheuttanut suurimman kuohunnan eduskunnassa. Keskiviikkona täysistunnossa äänestettiin lain pykälämuutoksista. Kokoomuksen avulla siinä äänestettiin heikennys vesiensuojeluun, vaikka kokoomus on halunnut profiloitua vesiensuojelijapuolueena. Nyt kokoomuksen äänet mahdollistivat sen, että keskusta sai heikennettyä lakia.

– Niinpä poikkeuksellisesti eduskunnassa hallituspuolue keskusta yhdessä opposition kanssa heikensi hallituksen esitystä. Tällaista ei le tapahtunut koko hallituskaudella. Tämä on tosi poikkeuksellista ja tietysti myös tosi surullista asian kannalta. Suomen luontoa suojellaan nyt huonommin kuin mitä olisi ollut mahdollista.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Tähänkin minun on pakko sanoa, että luonnonsuojelulaki. Ympäristöasiat ja luonnonsuojelu on meille vasemmistoliitossa tosi tärkeitä. Olisimme halunneet hallituksen esityksestäkin tiukemman. Meidän johtajat ovat selkeäsanaisesti kommentoineet, että tässä Suomen luonto häviää. Olisimme voineet suojella paremmin uhanalaisia luontotyyppejä.

– Tämä on vasemmistoliiton politiikan ytimessä. Lisäksi sille on akuutti tarve, että Suomen luontoa suojellaan nykyistä paremmin.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Siitä ei ole juurikaan ollut uutisia, että eduskunnassa on menossa myös ilmastolain päivittäminen. Uusi lakihan tehtiin jo, mutta silloin sovittiin että vielä lisätään siihen muutoksenhaluoikeus ja kuntien pakolliset ilmastosuunnitelmat. Oli tärkeää, että päivitys vielä tehdään.

– Ympäristöjärjestöthän haastavat hallituksen oikeuteen riittämättömistä ilmastotoimista. Tällä lailla parannetaan muutoksenhakuoikeutta eli ihmisten mahdollisuutta osallistua ilmastopolitiikkaan ja hakea oikeutta, mikäli hallitus ei toteuta sitä ilmastotyötä, mihin laki sen velvoittaa. Se on iso asia, koska ilmastokysymys on tällä hetkellä hyvin keskeinen.

– Asiasta äänestettiin tänään perjantaina.

Mikä on tämän viikon levysi/kirjasi?

– Luen parhaillaan ruotsalaisen kirjailijan Karin Smirnofin trilogian kakkososaa nimeltään Viedään äiti pohjoiseen. Luin ykkösosan Lähdin veljeni luo, ja se oli minusta todella hyvä kirja.

