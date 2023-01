ILMOITUS ILMOITUS

Hallituspuolue keskusta liittoutuu asiasta riippuen oppositiossa olevien kokoomuksen tai perussuomalaisten kanssa. Viime vuoden lopulla keskusta oli vesittämässä luonnonsuojelulakia kokoomuksen kanssa. Tänään torstaina se yritti kaataa translain sosiaali- ja terveysvaliokunnassa perussuomalaisten kanssa.

Molemmista on kirjaukset hallitusohjelmassa, mutta se ei tunnu keskustaa enää koskettavan tässä tilanteessa, jossa sen kannatus on pudonnut alle kymmenen prosentin.

Keskustan edustajat myöntävät, että translain uudistaminen on hallitusohjelmassa. Hallitusohjelmasta poiketen hallituksen lakiesitykseen ei sisälly edellytystä kokemuksen pysyvyydestä, keskustan edustajat sote-valiokunnassa perustelevat toimintaansa.

Lainsäädännössä tulee huomioida se luonnontieteellinen tosiasia, että sukupuoli määräytyy lähtökohtaisesti biologisesti geenien perusteella eikä ole pelkästään henkilön mielipidekysymys, keskustalaisten uskonnolliselta pohjalta lähtevä järkeily kuuluu.

Hallituksella on tehokasta peliaikaa jäljellä enää noin 2,5 kuukautta. Tilanne on silti vakava, sillä edellisen keskustan aiheuttaman kriisin jälkeen pidetyssä kriisipalaverissa kaikki hallituspuolueet sitoutuivat noudattamaan hallituksen pelisääntöjä.

Jos tällainen tilanne toistuu vielä yhdenkin kerran, ”tätä hallitusta ei enää ole”, pääministeri Sanna Marin sanoi tarkoittaen hallituspuolueen lähtöä opposition kelkkaan.

Nyt toistui taas. Pallo on nyt pääministerillä. Hallitusta tuskin lähdetään kaatamaan näin lähellä vaaleja, ja tilanteessa, jossa Venäjän aloittama sota jatkuu ja Suomen Nato-prosessi edellyttää toimintakykyistä hallitusta.

Joten katsotaanko läpi sormien? Johtopäätösten aika on sen jälkeen, kun translaista on äänestetty täysistunnossa. Keskustalaisilla on vielä aikaa noudattaa hallitusohjelmaa ja pelisääntöjä.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kertoi joulukuussa keskustan eduskuntaryhmän sitoutuneen hallituksen pelisääntöihin edellisen jupakan jälkeen. Tulevassa äänestyksessä mitataan myös sitä, käveleekö eduskuntaryhmä vaalipaniikissaan taas kerran puolueen puheenjohtajan yli.