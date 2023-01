ILMOITUS ILMOITUS

Luottamusmiehen valinnasta pitäisi Suomessa säätää lailla, katsoo enemmistö Teollisuuden palkansaajien (TP) kyselyyn vastanneista luottamusmiehistä.

TP julkaisi keskiviikkona työ- ja sosiaalioikeuden dosentin Jaana Paanetojan raportin Luottamusmies 2020-luvun työpaikalla, jossa todetaan yhteistyön työpaikoilla olevan sujuvaa.

Luottamusmiesten tehtäväsarja on moninainen. Pääasiallinen tehtävä on valvoa työehtosopimuksen ja työlainsäädännön noudattamista. Sen lisäksi he hoitavat työpaikoilla myös laajasti muita asioita. Luottamusmiehet toimivat henkilöstön tukena ja apuna sekä ovat mukana ratkaisemassa erilaisia ristiriitatilanteita. He toimivat henkilöstön edustajina yhteistoiminta-asioissa, neuvottelevat paikallisia sopimuksia ja käyvät vuoropuhelua työnantajan kanssa työyhteisön kehittämiseksi.

Raportin perusteella luottamusmiesten toimenkuva on paljon työehtosopimuksissa ja laissa säädettyä laajempi. Luottamusmies on työpaikan vastuunkantaja, tuki ja turva, jonka puoleen käännytään inhimillisen elämän monenlaisissa ongelmakohdissa.

Paanetoja on aiemmin todennut vuonna, että luottamusmiehen tulisi olla yhtä aikaa ”vähän kuin ekonomi, psykologi ja juristi”. Samantyyppinen käsitys välittyi useasta nyt tehdyn kyselyn vastauksesta.

Työpaikan vastuunkantajia



Luottamusmiesten aseman vahvistamista lainsäädännöllä pidetään kuitenkin tärkeänä.

– Myös STTK kannattaa luottamusmiesten aseman vahvistamista lakisääteisesti, johtaja Minna Ahtiainen sanoo.

Sopimusjärjestelmä on hajautunut, ja raportti pohtii sen myötä luottamusmiehen aseman muutosta. Tulevaisuudessa luottamusmiehillä voi olla valvottavanaan entistä enemmän yksilöllisiä ja työpaikkakohtaisia määräyksiä.

– Siksi on tärkeää, että työpaikkatasolla solmittavien työehtosopimusten lisääntyminen otetaan huomioon luottamusmieskoulutuksissa ja luottamusmiehen toimintaedellytysten tukemisessa. Oma liitto on tässä tärkein toimija.

STTK:n aiemmin viime syksynä toteuttamassa kansalaiskyselyssä kysyttiin myös kansalaisten näkemyksiä luottamusmiehen asemasta. 76 prosenttia vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että luottamusmiehen asemaa työntekijän oikeuksien valvojana on parannettava.

– Kyselyn tulokset vahvistavat TP:n raportissa piirtyvää kuvaa luottamusmiehistä työpaikan vastuunkantajina, Minna Ahtiainen toteaa.