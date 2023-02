Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 20–64-vuotiaiden työllisyysaste oli tammikuussa 76,6 prosenttia. Vuosi sitten se oli tässä ikäryhmässä 76,5 prosenttia.

Työvoimatutkimus siirtyi tammikuun tiedoista alkaen ilmoittamaan työllisyysasteen 20–64-vuotiaiden ikäryhmän mukaan, kun aiemmin työllisyysastetta on tarkasteltu 15–64-vuotiaissa. Uudistukseen vaikutti se, että 20–64-vuotiaat ovat pääasiallinen ikäryhmä työmarkkinoilla.

– Työllisyysasteen kehitys on molemmilla ikäryhmillä ollut pitkin vuotta hyvin samansuuntaista. Lähinnä kyse on tasoerosta: 20–64-vuotiaiden työllisyysaste on aina korkeampi kuin 15–64-vuotiaiden työllisyysaste, sanoo yliaktuaari Elina Pelkonen.

15–64-vuotiaita työllisiä oli tammikuussa 25 000 enemmän kuin vuosi sitten.

20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 78,4 prosenttia.

Tilastokeskus tuottaa nyt työllisyysasteen trendiä 15–64-vuotiaiden lisäksi myös 20–64-vuotiaiden ja 20–69-vuotiaiden ikäryhmissä.

Työllisyyden paranemisen lisäksi työttömyys kasvoi hieman tammikuussa. 15–74-vuotiaita työttömiä oli 211 000 eli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten. Ikäryhmän työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta oli 7,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,5 prosenttia.

– Tammikuussa nähtiin työttömyyden loivaa nousua. Pitkään jatkuneen vaimean talouskasvun seurauksena maltillinen suhdanneluonteinen työttömyyden kasvu oli odotettua, enkä olisi siitä vielä kovin huolissani. Tällainen suhdannevaihtelu kuuluu normaaliin talouden kiertokulkuun, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

– Työttömyysaste ilmoitetaan perinteisesti 15–74-vuotiaissa niin meillä kuin muuallakin. Siksi emme ole muuttamassa tätä ikäryhmää. 15–24-vuotiaiden työttömyysastetta on usein tarkastelu erikseen. Nuorten työttömyys on alentunut selvästi viime aikoina. Yli 64-vuotiaita puolestaan ei juurikaan ole työttöminä, kertoo yliaktuaari Pertti Taskinen.

Keskuskauppakamarin Appelqvist on huolissaan pitkäaikaistyöttömyydestä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan pitkäaikaistyöttömiä määrä oli tammikuussa lähes 86 000. Lukema on käytännössä sama kuin sekä joulu- että marraskuussa.

– Juuri nyt pitkäaikaistyöttömyyden aleneminen on täysin pysähdyksissä. Tilanne on jossain määrin huolestuttava, sillä on ilmeisenä riskinä, että osa pitkäaikaistyöttömistä jää pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolelle.

15–64-vuotiaiden työllisyysastetavoitteeksi asetettiin 75 prosenttia vuoden 2019 hallitusneuvotteluissa. Tavoite on ylittynyt, ottaen huomioon vuoden 2021 muutoksen, jolloin laskentatapa alensi työllisyysastetta 0,9 prosenttiyksikköä.

Uutista on täydennetty Jukka Appelqvistin kommenteilla kello 9.36.