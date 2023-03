Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt tehdä psykiatrian toimialueelle hankinnan, jonka kokonaisarvo on 40 miljoonaa euroa neljän vuoden hankekauden aikana, siis 10 miljoonaa vuodessa. Tällä summalla hankitaan arviolta 37 henkilötyövuotta lääkäripalvelua ostopalveluna vuosittain. Näin yhden psykiatrin ostopalvelutehtävän vuosikustannus olisi siis lähes 300 000 euroa. Yhden ostopalvelulääkärin hinnalla omina työntekijöinä voitaisiin palkata noin 2,5 henkilötyövuoden edestä tekijöitä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen ja SDP:n Aki Lindén vaativat kirjallisessa kysymyksessä hallitukselta välittömiä toimenpiteitä, jotta Pirkanmaan hyvinvointialueen psykiatriahenkilöstön ulkoistukset kyetään lakiin perustuen pysäyttämään.

Tällaiseen hankintakisaan siirtyminen ei ole kansantalouden ja yhdenvertaisten palveluiden turvaamisen kannalta lainkaan kestävää. Kriisiytyminen ja pitkät hoitojonot on korjattava yhteistyössä, kestävin ratkaisuin, kaikkien hyvinvointialueiden kanssa tehtävässä yhteistyössä kansallisesti ohjattuna, kansanedustajat korostavat.

Päätöksen seurauksena psykiatrian erikoisalalla yksityiseltä palvelutuottajalta hankittava osuus kokonaistyöpanoksesta muodostuu huomattavan suureksi. Jopa niin suureksi, että hyvinvointialue ei tosiasiassa pysty enää huolehtimaan sille järjestäjänä kuuluvista tehtävistä.

Houkuttelee siirtymään vuokratyöhön



– Ei ole realistista, että jo täysin työllistetty hyvinvointialueen oma psykiatrihenkilöstö pystyisi valvomaan sekä tarvittaessa puuttumaan yksilötasolla tilanteisiin, joissa palveluiden taso ja laatu eivät toteudu vastuiden mukaisesti, kansanedustajat toteavat.

Heidän mukaansa hankintapäätös on tehty selkeästi vastoin järjestämislakia.

Päätöksellä on myös merkittäviä järjestelmätason vaikutuksia, jotka aluehallituksen olisi tullut ottaa huomioon.

Kyllönen ja Lindén pitävät selvänä, että taloudellinen kannustin houkuttelee nykyään virassa olevat lääkärit siirtymään henkilöstövuokrausyritysten palvelukseen tekemään samassa organisaatiossa työtään.

– Hyvinvointialue ei mitenkään pysty ehkäisemään sitä, etteivätkö sen omat virassa olevat lääkärit siirry tällaisten ratkaisujen seurauksena yritysten palvelukseen.

Hallitukselta vaaditaan koordinaatiota



Kansanedustajien mielestä hyvinvointialueen päätös vaarantaa koko psykiatrisen hoitojärjestelmän, koska psykiatrisen hoidon ydintehtävät, kuten mielenterveyslain mukainen osastohoito, edellyttävät riittävän määrän virassa olevia lääkäreitä. Myös päivystystoiminnan varmistaminen vaikeutuu ja saattaa jopa olla mahdotonta, jos virkalääkäreiden määrä tämän myötä vähenee.

Heidän mukaansa hallitukselta tarvitaan nopeita koordinaatiotoimia, ettei palveluiden kriisiytyminen alueilla johda kokonaisuutena kestämättömiin ratkaisuihin. Seurantaa ja ohjeistuksia täytyy päivittää siten, ettei hyvinvointialueilla päädytä ratkaisuihin, jotka ulkoisten hankintojen kautta, tietyillä erityisaloilla johtavat osaajien keskittymiseen tai katoamiseen kokonaan julkisesta palvelutuotannosta.

– Pirkanmaan tilanne on vaikea, mutta nykyistä tilannetta haasteellisemmistakin tilanteista on Suomessa selvitty menneinä vuosina esimerkiksi Lapissa. Nyt on äärimmäisen tärkeää pitää nopeasti huoli, ettei tällainen laajamittainen, koko mielenterveyspalveluiden kentän sekaisin saattava hankinta saa edetä aikana, jolloin tarvitsemme vauhdilla käynnistettäväksi ”kansallisen psykiatrian ja mielenterveyden kriisinratkaisuhankkeen”, Kyllönen ja Lindén toteavat.