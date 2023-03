Nuorisoalan toimijat ovat hiljattain tehneet kansalaisaloitteen nuoriasiavaltuutetun viran perustamisesta. Vasemmistoliiton kansanedustaja Suldaan Said Ahmed vaatii kirjallisessa kysymyksessään, että aloitteen tekijöiden esittämiin huoliin vastataan ripeällä aikataululla.

– Kansalaisaloite on syntynyt nuorisoalan toimijoiden syvästä huolesta nuorten hyvinvoinnista: jopa joka kymmenes suomalainen nuori on vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta. Aloitteen perustelut tulee ottaa vakavasti. Nuoriasiavaltuutettu pitäisi huolta aikuistuvien 18–29-vuotiaiden nuorten edunvalvonnasta päätöksenteossa, Said Ahmed sanoo.

Saavuttaessaan 50 000 allekirjoitusta aloite luovutettaisiin eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2023. Aloitteen mukaan lailla perustettavan nuoriasiavaltuutetun virkatehtäviin kuuluisi erityisesti seurata nuorten aikuisten edun ja oikeuksien toteutumista sekä lainsäädännön ja päätöksenteon vaikutuksia nuorten aikuisten hyvinvointiin.

ILMOITUS ILMOITUS

Said Ahmed tukee nuorisoalantoimijoiden näkemystä siitä, että Suomeen olisi hyvä saada yksi kokoava taho, joka on perillä nuorten aikuisten tilanteesta.

– Ongelmat kasaantuvat pienelle joukolle nuoria. Korona-aika pahensi tilannetta ja nuorten hyvinvointi on vaarassa eriytyä entisestään. Tarvitsemme järeitä toimia, jotta kehityskulku saadaan pysäytettyä. Valtuutettu voisi edistää toimien koordinaatiota.

– Myös alle 18-vuotiaiden nuorten kasvavaan pahoinvointiin on vastattava riittävin resurssein. Tuodaan tuki sinne, missä nuoret ovat: etsivän nuorisotyön sekä nuorten työpajatoiminnan rahoitus ja resurssit on turvattava. Lisäksi kouluissa tehtävän nuorisotyön rahoitusta on lisättävä. Emme tule vasemmistossa hyväksymään leikkauksia koulutukseen tai nuorisotyöhön, Said Ahmed sanoo.