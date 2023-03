Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) reagoi raskaisiin asioihin nukkumalla huonosti.

– On ollut paljon unettomia öitä, koska ajat ovat olleet poikkeuksellisen raskaat, hän sanoo.

Hän ei jää kaipaamaan ministerin työtä, vaikka on valmis jatkossakin kantamaan vastuuta.

– Tämä on ollut hieno kokemus, mutta kriisien hoitamisen lisäksi on pitänyt tehdä normaalit hommat eli hallitusohjelmahankkeet. Tämä kaikki on työllistänyt paljon poliittista koneistoa ja myös virkakoneistoa.

Sarkkista surettaa se, että hallitus on tehnyt panostuksia esimerkiksi sosiaaliturvaan, mutta inflaation vuoksi niiden vaikutus ihmisten talouteen on ollut pieni.

– Hintojen nousu on ollut niin äkillinen, että se uhkaa pudottaa ihmisiä köyhyyteen valtavista panostuksista huolimatta.

Olisi kurjaa, jos kaikki nämä hyvinvointivaltion vahvistamisprojektit jäisivät kesken.

Monipuoluehallituksessa työ lisäksi ei ole helppoa.

– Olemme kuitenkin saaneet asioita sovittua, vaikka kaikki ei tietenkään ole mennyt niin,kuin juuri me olemme halunneet. Silti minusta voimme olla tyytyväisiä omaan osaamme tällä hallituskaudella. Tämä on kuitenkin paras hallituspohja, minkä Suomessa voi koota. Toivon, että se saisi jatkoa kevään vaalien jälkeenkin. Se on äänestäjien käsissä.

Se, että hallitusta haukutaan järkälemäisestä velanotosta, on Sarkkisen mielestä epäreilua.

– Ihan kuin nyt ei olisi nyt ollut tautia ja sotaa. Ihan kuin kaikki hallitukset eivät olisi toimineet samoin.