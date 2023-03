Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen aloituspaikkojen lisäämistä Uudellamaalla opettajapulan helpottamiseksi. Hän teki asiasta kirjallisen kysymyksen tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkoselle.

– Tilanne Uudenmaan varhaiskasvatuksessa on tukala: työntekijöitä heitellään yksiköstä toiseen, kun tekijöitä ei löydy. Sekä lasten että työntekijöiden hyvinvointi on vakavasti uhattuna. Lain osoittamat henkilöstörakennevaatimukset uhkaavat jäädä toteutumatta, Lohikoski sanoo.

Vuonna 2030 voimaantulevien varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus.

Lain vaatimusten täyttämiseksi hallitus on lisännyt varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen paikkamääriä. Koulutuspaikkojen määrä on kasvanut selvästi. Kun vuonna 2017 aloituspaikkoja oli 658, oli niitä 958 vuosina 2020 ja 2021.

Kuitenkin pelkästään Uudellamaalla olisi Kevan äskettäin julkaisemien tietojen mukaan heti tarjolla yli 4 000 varhaiskasvatuksen opettajan paikkaa. OAJ:n täydentämien tietojen mukaan esimerkiksi Helsingin opettajavaje on noin 830 opettajaa.

– Vaikka hallituksen osoittama suunta on oikea, aloituspaikkamäärät laahaavat pahasti todellisesta tarpeesta. Jotta paikkoja voidaan lisätä samalla niin, että opetuksen laatu säilyy, on lisäaloituspaikkojen toteuttamiseksi osoitettava erillisrahoitusta ensi kaudella. Tätä on osoitettava erityisesti Helsingin yliopistolle, jotta pääkaupunkiseudun työvoimakriisiin saataisiin helpotettua.

Varhaiskasvatusalan houkuttelevuutta määrittävät myös vahvasti palkkaus ja työolot, joihin hallitus ei voi suoraan vaikuttaa.

– Oleellista on, että aloituspaikat vastaavat tekijäpulaa ja olemassa olevan lain vaatimusten täyttämistä aikataulussa.