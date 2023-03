Leikkauksia ajavien puolueiden käytännön leikkauskohteista ei saatu selvyyttä Veronmaksajien vaalipaneelissakaan keskiviikkona aamupäivällä. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko mainitsi vain asumistuen. Sen leikkaaminen on myös kokoomuksen talousohjelmassa.

Vasemmistoliittoa edustanut Veronika Honkasalo ihmetteli puheita asumistuen leikkaamisesta.

– Meillä nousee elinkustannukset, energian hinta nousee, pääkaupunkiseudulla ihmisillä on todella hankalaa. Meillä on tällä hetkellä tilanne, jossa monet ihmiset joutuvat tekemään kahta pienipalkkaista työtä. On todella kovaa kyytiä, että lähdetään leikkaamaan sosiaaliturvasta.

Veronmaksajien paneelissa keskusteltiin eniten verotuksesta. Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen kiristämistä vastustivat Saarikko, Elina Valtonen (kok.) ja Riikka Purra (ps.).

Osinkoverohuojennus kohdistuu vain ylimpään tulokymmenykseen, sanoi Matias Mäkynen (sd.).

– Se on talouden kasvun kannalta haitallinen, koska se suuntaa investointeja vääriin kohteisiin. Sen rakenne on huono, niin kuin valtiovarainministeriön ja verotutkijoiden näkemys on.

Purran mielestä listaamattomien pörssiyhtiöiden osinkoverotuksen kevyemmälle verotukselle on perusteet.

Veronkevennyksiä velaksi vai ei?



Nykyiset suurimmat oppositiopuolueet ovat ja eivät ole samaa mieltä tuloveronkevennyksistä. Kokoomus haluaa miljardin kevennykset. Perussuomalaiset on periaatteessa samaa mieltä, mutta Purran mielestä se ei ole mahdollista velaksi. Ensin oltava tiekartta siitä, miten ”toissijaisia” menoja saadaan tiputettua vakiintuneesti.

Kyse on siis siitä, missä järjestyksessä veronkevennyksiä tehdään, heti vai vähän myöhemmin.

Veronkevennysten pitää kohdistua Purran mukaan suureen keskituloisten luokkaan. Valtosen mukaan kokoomus haluaa laskea työhön kohdistuvaa verotusta kaikissa tuloluokissa.

Kiistaa syntyi siitä, onko kokoomus keventämässä verotusta velaksi. Saarikko sanoi, että sitten on leikattava miljardi enemmän jostain muualta, esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista.

– Me emme ole tekemässä sitä velaksi, Valtonen kiisti.

– Me olemme esittäneet verotuksen painopisteen siirtämistä haittaveroihin ja säästöä muualta.

Saarikko vastasi, että jos esittää verotuksen keventämistä miljardilla, sille pitää löytää rahoituksellinen pohja ja kokoomuksella se otetaan sote-palveluista.

– Se ei vaan kertakaikkisesti ole oikein ja näin se vaan teidän mallissanne menee.

Vastuutonta puhetta



Honkasalo sanoi vasemmistoliiton nostaneen esiin kiky-maksujen palauttamisen työnantajille.

– Se vahvistaisi pienituloisten asemaa 1,3 miljardilla eurolla.

Valtoselle Honkasalo sanoi, että on vastuutonta heitellä ansiotuloverotuksen kevennyksiä tässä tilanteessa.

– Se heikentää hyvinvointivaltion pohjaa. Silloin on ristiriitaista olla huolissaan esimerkiksi nuorten kasvavasta pahoinvoinnista ja mielenterveyskriisistä, jos samaan aikaan esittää näin valtavaa tuloaukkoa valtion talouteen.