Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehtaan muutosneuvottelut on saatu päätökseen alkuviikosta. Tammikuussa alkaneet neuvottelut koskivat koko henkilöstöä, ja niiden tuloksena oli 940 henkilön vähennystarve työvoimassa.

Tästä noin puolet toteutetaan irtisanomisina ja puolet toistaiseksi voimassa olevina lomautuksina.

– Ilmoitettu määrä on suuri, vaikka sitä miten päin miettisi, tuumii työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen.

”Uskon, että kyllä tämä tästä vielä nousee, mutta aikaa se vie”

Hän kuitenkin sanoo, että paikallisesti työntekijäpuolen neuvottelijat tekivät sen, mitä tehtävissä oli ja kamppailivat loppuun saakka.

Valmet Automotiven pääluottamusmies Jouni Varjonen kertoo KU:lle, ettei hän ole saanut vielä juurikaan kommentteja tai kysymyksiä tilanteesta. Varjonen kuitenkin sanoo, että mieliala tehtaalla on vielä hämmentynyt.

– Ihmiset miettivät asiaa päässään, eikä tätä olla vielä ehditty oikein sisäistää. Lappujen jako on edessä vasta neljän viikon päästä.

Työpaikat pyrittiin säilyttämään



Uudenkaupungin autotehdas valmistaa tällä hetkellä sopimuksella Mercedes-Benzin tuotteita. Tehtaan tilaajana on siis iso ja varma kansainvälinen tilaaja.

– Me pyritään tekemään laadukkaita autoja ja kilpailemaan työn laadulla. Olemme sopimusvalmistaja, ja tilaaja antaa meille sen mitä antaa ja ottaa minkä ottaa, emmekä me siihen pysty hirveän paljon vaikuttamaan, Varjonen kertoo KU:lle.

Turja Lehtonen sanoo, että pääluottamusmiehen näkökulmasta vaikeampaa tilannetta on lähes mahdoton edes kuvitella.

– Luottamusmiehen hommana oli tässä kokonaisuudessa kamppailla sen puolesta, että viivan alle jäävä henkilöstön vähennystarve jäisi mahdollisimman alhaiseksi, Lehtonen toteaa.

Lehtonen ja Varjonen kertovat KU:lle, että pyrkimyksenä oli säilyttää jokainen mahdollinen työpaikka ja hoitaa vähennystarve pois alta lomautuksina, jotta työsuhteet jäisivät kuitenkin voimaan.

– Tällaisia tilanteita tulee ja menee. Näissä hetkissä pääluottamusmiestä pitää tukea, ja sitä vartenhan ammattiliitto on olemassa. Luottari on työntekijöiden takana ja liitto on luottarin takana. Näin se menee, Lehtonen sanoo.

Työvoimapula tuo toiveikkuutta



Muutosneuvotteluidenkin jälkeen Uudenkaupungin autotehdas työllistää noin 1 400 ihmistä. Tehtaalla käy töissä paitsi uusikaupunkilaisia, myös ihmisiä kaikkialta Lounais-Suomesta.

– Sadan kilometrin säteeltä tänne tullaan töihin. Turusta ja Porista kulkee busseja, ja omilla autoilla kuljetaan vähän kauempaakin, Varjonen sanoo.

– Lomautettuja on laidasta laitaan. Siellä on sekä kaksikymppisiä että kuusikymppisiä, Varjonen kertoo.

Turja Lehtosen mukaan pitää muistaa sekin, että Uuteenkaupunkiin jää lähes tuhannelle duunarille työpaikka.

– Samoin edes pientä lohtua tuo, että paitsi koko Suomessa, myös Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä suorastaan pulaa työntekijöistä valmistavassa teollisuudessa.

Jouni Varjonen on samaa mieltä.

– Jos nyt lomautetuilla ja irtisanotuilla Valmet Automotiven työntekijöillä on halua ja jaksamista etsiä uusia työpaikkoja muualta, niin eiköhän niitä etsivälle löydy, pääluottamusmies sanoo ja mainitsee esimerkkeinä Kalannissa sijaitsevan Vahterus-yhtiön, joka valmistaa levylämmönsiirtimiä energiateollisuden, prosessi- ja kemianteollisuuden sekä kylmätekniikan tarpeisiin.

– Talon sisälläkin on Valmet Automotiven oma akkutehdas. Sekin näyttäisi tarvitsevan vajaat sata henkeä kesälomien jälkeen. Mahdollisuuksia työllistymiseen siis on heille, ketkä haluavat ja jaksavat, Varjonen toteaa.

Turja Lehtonen lisää, että kaikista Teollisuusliiton jäsenistä huolehditaan. Lehtosen mukaan ne työntekijät, jotka ovat vakuutettuja Avoimeen työttömyyskassaan eli A-Kassaan voivat olla vakuuttuneita siitä, että kassa toimii ripeästi ja saumattomasti heidän eteensä.

– Näitä valitettavia tilanteita varten kassa on luotu, Lehtonen sanoo.

Tästä vielä noustaan



Muutosneuvotteluiden ikävä lopputulos johtui siitä, että autovalmistajat ovat supistaneet tuotantoaan maailmantalouden epävarman tilanteen vuoksi. Autoala oli jo entuudestaan erittäin syklinen ja käänteet hyvinkin nopeita.

– Uudenkaupungin tehtaan kaltainen sopimusvalmistaja kärsii ensimmäisenä tällaisesta tilanteesta. Syitä on monia, eikä Ukrainan sota ole niistä vähäisin, Turja Lehtonen sanoo.

– Tuossa vaiheessa eivät henkilöstön venyminen tai mitkään pääluottamusmiehen neuvottelutaidot auta, hän lisää.

Toiveikkuutta on kuitenkin Turja Lehtosen mukaan ilmassa.

– Kunhan nyt maailmantilanne jollain tavalla rauhoittuu, eli Ukrainan sota päättyy, korot laskevat ja kuluttajainvestoinnit lähtevät taas liikkeelle, se luo varmasti uskoa tulevaisuuteen. Toivotaan, että tämä on väliaikainen notkahdus.

Pääluottamusmies Jouni Varjonen on samaa mieltä.

– Kyllä mä uskon ja tiedän, että neuvotteluita uusista automalleista ja -merkeistä käydään.

Ennen kuin nimet ovat papereissa, ei Varjonen niistä voi kuitenkaan kertoa.

– Uskon, että kyllä tämä tästä vielä nousee, mutta aikaa se vie. Mä olen täällä ollut 44 vuotta töissä, eikä tämä ole ensimmäinen eikä edes pahin kerta, kun mennään tällä tehtaalla alaspäin ja lujaa, Varjonen toteaa.

Turja Lehtonen kertoo uskovansa, että tulevaisuus on valoisa vielä Valmet Automotiven autotehtaankin osalta, kun tilanne paranee yleisesti autoteollisuudessa.

– Uudessakaupungissa on pitkät autonvalmistuksen perinteet ja osaaminen. Ei olisi mitään järkeä heittää sitä pois, Lehtonen jyrähtää.