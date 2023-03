MTV3:n ”pääministeritentti” keskiviikkona tarjosi jymyuutisen. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kertoi, ettei puolue kannata niin sanottujen kiky-maksujen palauttamista palkansaajilta työnantajille. Kyseessä on suoranainen petos, sillä tähän asti perussuomalaiset on ollut vasemmistoliiton ja SDP:n kanssa kiky-maksujen palauttamisen kannalla.

Kyse on tähän mennessä 11 miljardin euron tulonsiirrosta työltä pääomalle. Juha Sipilän hallitus siirsi muiden heikennysten lisäksi työntekijöille yhteensä 2,05 prosenttiyksikköä työnantajille kuuluneita palkan sivukuluja kiky-sopimuksen yhteydessä. SAK:n laskelman mukaan duunarit osallistuvat kiky-talkoisiin edelleen 720 eurolla vuodessa.

SAK:n äänestysaktivointikampanjassaperussuomalaiset vastasi kyllä väitteeseen työn sivukulut (2,05 prosenttiyksikköä) tulee siirtää työntekijöiltä takaisin työnantajien maksettavaksi. ”Asiasta pitää neuvotella ja sopia kolmikannassa”, puolue lievensi kantaansa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson totesi torstaina perussuomalaisten pakittaneen ainoasta lupauksestaan duunareille neljä päivää ennen vaaleja.

Eilen perussuomalaiset pakittivat heidän ainoasta lupauksestaan duunareille, kun vain neljä päivää ennen vaaleja Purra muutti puolueen linjan kiky-maksujen palauttamisen suhteen. Kiky-maksu tarkoitti rahan siirtämistä työntekijöiltä omistajien voittoihin. — Li Andersson (@liandersson) March 30, 2023

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindmanin mukaan Purran takinkääntö on perussuomalainen palkansaajapetos, joka hakee vertaistaan poliittisesta lähihistoriasta.

– Vaikka Timo Soinin puolueesta on enää rippeet jäljellä, yhdessä asiassa puolue ei ole muuttunut. Jos vastakkain on paikka oikeistohallituksessa ja suomalaisen duunarin etu, se on duunari joka saa mennä, Lindtman toteaa.

SDP on tässä asiassa myöhäisherännäinen. Se äänesti viime kaudella eduskunnassa kiky-sopimuksen puolesta. Ainoa, joka on ollut asiassa koko ajan johdonmukainen, on vasemmistoliitto.

Joko vasemmisto vihdoin heräsi?



Vasemmalta tulleet reaktiot perussuomalaisten kiky-petokseen ovat tervetulleita, mutta myöhässä. Vaaleissa annettiin 1,7 miljoonaa ääntä ilman, että vasemmisto tai kukaan muukaan haastoi kunnolla perussuomalaisia. Vasemmisto on käyttänyt aikansa kokoomuksen talouslinjan mätkimiseen, vaikka vasemmalta tuleva kritiikki ei käännä yhdenkään kokoomusta äänestävän päätä.

Aihetta olisi ollut ennen eilistäkin. Perussuomalaisten talouslinja on näissä vaaleissa epämääräisin – tai ainakin toiseksi epämääräisin keskustan jälkeen. Molemmat puhuvat isoista leikkauksista, mutta piilottelevat sitä, keneen ne kohdistuisivat.

Perussuomalaiset eivät ole edes keskenään samaa mieltä siitä, miten julkisesta hallinnosta säästettäisiin 2–4 prosenttia, mutta siitä ei ole nostettu vaaliteemaa. Mikään muu puolue kuin perussuomalaiset ei voisi mennä vaaleihin yhtä tyhjää täynnä olevilla ohjelmilla.

Asialla on merkitystä, sillä Ylen tänään julkaisemassa gallupissa perussuomalaiset on käytännössä imenyt kokoomuksen etumatkan kiinni. Sen kannatus on nousussa, kokoomuksen laskussa. On mahdollista, että Riikka Purra juhlii sunnuntaina suurimman puolueen puheenjohtajana.

Jos niin käy, suuri osa muuta Suomea herää maanantaina krapulaan kysymään itseltään, miksi perussuomalaisten annettiin nousta kuin koira veräjästä uuteen asemaansa.