Näiden vaalien yksi ominaispiirre on se, että suurista leikkauksista puhuvat puolueet ovat haluttomia kertomaan, mistä ja keneltä ne leikkaisivat. Kokoomuksen mukaan sen miljardileikkaus sosiaali- ja terveyssektorilta ei ole keneltäkään pois, koska säästö syntyy toimintoja tehostamalla. Perussuomalaiset ei avaa ohjelmaansa senkään vertaa kuin kokoomus, vaikka se leikkaisi vielä enemmän.

Mutta onko hallituksessa talouskuripuolueena esiintyneen keskustan ohjelma sittenkin kaikkein höttöisin? Siltä vaikuttaa, kun lukee puheenjohtaja Annika Saarikon tänään julkaistua haastattelua verkkolehti Long Playssa.

Keskustan sopeutusohjelma on samaa mittaluokkaa kuin kokoomuksen. Menosäästöjä siinä on 2,5–3 miljardia euroa. Kun ohjelma kuukausi sitten julkaistiin, keskusta ei kertonut mitään yksityiskohtia siitä, miten nämä säästöt toteutettaisiin. Saarikko sanoi puolueen odottavan valtiovarainministeriön menokartoitusta, jossa on ministeriön ehdotukset säästökohteiksi.

Se julkistettiin viime viikolla. Long Playn haastattelu on tehty ennen sitä, joten siitäkään ei saa mitään tolkkua keskustan linjasta. Mutta ei Saarikko ole avannut keskustan linjaa sen jälkeenkään, vaikka aikaa on ollut yli viikko.

Long Playn kysymykseen, mistä pitäisi leikata, Saarikko vastaa, että ”niistä asioista, joista selvästi pystytään osoittamaan, että tehdyt lisäykset eivät ole tuottaneet toivottua lopputulosta”.

Mitä tällaisia asioita on?

– En osaa sanoa, en tiedä sitä vielä.

Yhteistä kokoomuksen kanssa



Yhden asian Saarikko mainitsee. Se on asumistuki. Asumistuki on kokoomuksen leikkauslistalla, mutta valtiovarainministeri Saarikko ei siis osaa sanoa mitään varmaa keskustan kannasta asiaan.

Toiseksi keskusta näyttää olevan kokoomuksen kanssa samalla linjalla lisäksi indeksileikkurista tai -jarrusta, jolla etuuksien nousua pienennetään siitä mitä ne muuten nousisivat hintojen kallistuessa.

– Ja esimerkiksi vaikkapa indeksien arviointi… Nyt kun inflaatio nostaa näitä etuuksia, niin voitaisiinko indeksit toteuttaa vain osittaisena? Minusta se olisi itse asiassa säästökohteista merkittävin, Saarikko sanoo.

Keskustan puheenjohtaja myöntää, että jos katsotaan, mistä todellisia säästöjä on saatavissa, niin tullaan sosiaaliturvaan ja -etuuksiin. Niihin on hänen mukaansa ”pakko” kajota, koska keskusta on sitoutunut valtiovarainministeriön mittakaavaan sopeutuksessa.

Vaaleihin on alle kolme viikkoa aikaa, mutta leikkauskeskustelu menee edelleen tällä tasolla. Mennään sammutetuilla lyhdyillä puhuen yleisellä tasolla tarpeesta sopeuttaa, mutta vältellen kertomasta, miten ja ketä se koskee.

Viimeisillä viikoilla vastauksia on saatava keskustalta, kokoomukselta ja perussuomalaisilta. Kolmen viikon kuluttua ne voivat jo olla alustavissa hallitustunnusteluissa sovittamassa leikkauslistojaan yhteen. Äänestäjien pitää tietää ne ennen vaaleja.