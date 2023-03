ILMOITUS ILMOITUS

Valtiovarainministeriön tänään julkistama tulo- ja menokartoituson kylmäävää luettavaa, vasemmistoliiton puheenjohtaja kommentoi. Hän on ministeriön kanssa samaa mieltä siitä, että valtiontalouden tasapainottaminen on tärkeää, mutta eri mieltä keinoista.

Se tulee tehdä oikeudenmukaisesti ja kestävästi. Hyvinvointivaltion tuhoaminen ei ole oikea tie Suomelle, Andersson kirjoittaa Twitterissä.

VM luetteli säästömahdollisuuksia muun muassa koulutuksesta ja sosiaalimenoista. Anderssonin mielestä ehdotusten toteuttaminen tarkoittaisi valtavaa eriarvoisuuden kasvua.

Suomi on saanut moitteita riittämättömästä sosiaaliturvan tasosta. Tästäkö meidän pitäisi vielä leikata? VM esittää esim. suuria leikkauksia työttömyysturvaan, asumistukeen ja eläkkeisiin. 3/10 — Li Andersson (@liandersson) March 6, 2023

Jonot sosiaali- ja terveyspalveluihin ovat liian pitkät ja hoitajien työtaakka liian raskas. Tästäkö meidän pitäisi vielä leikata? VM esittää esim. hoitohenkilökunnan vähentämistä, hoitotakuussa pakittamista ja asiakasmaksujen korottamista. 5/10 — Li Andersson (@liandersson) March 6, 2023

Anderssonin mukaan on helppo esittää säästöjä, jos tuijottaa vain budjettirivejä.

”On kuitenkin vaarallista unohtaa, että rivien takana on oikeita ihmisiä. Jokainen leikkauspäätös vaikuttaa oikeiden ihmisten oikeaan elämään. Väärin kohdennetut leikkaukset aiheuttavat kurjuutta”, hän kommentoi.

Vasemmistoliitto haluaa puolueen puheenjohtajan mukaan tasapainottaa valtion taloutta oikeudenmukaisilla keinoilla. Puolue esittää leikkauksia vain sellaisiin kohteisiin, jotka eivät murenna hyvinvointivaltiomme perustaa.

VM:nkin esittämästä listaamattomien yritysten osinkoverotuesta on kyllä varaa leikata, Andersson toteaa. Sopeuttamisen painopisteen tulee olla tulopuolella. Työntekijöiden verotus puolestaan kevenisi perumalla kiky-muutokset.

”VM uhraa opiskelijat”



Kovimman äläkän VM:n raportista nostivat opiskelijajärjestöt. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) laski, että VM:n työkalupakissa on korkeakouluopiskelijoihin kohdistuvia leikkausehdotuksia vuositasolla yhteensä 350 miljoonasta eurosta miljardiin asti.

Ministeriö väläyttää muun muassa lukukausimaksuja sekä leikkauksia opiskelijoiden asumistukeen ja opintotukeen.

”Käytännössä ehdotetut leikkaukset säästäisivät valtion menoja, mutta velkaantuminen jatkuisi. Velkaa ottaisi henkilökohtaisesti koko nuori sukupolvi, joka jo ennestään kantaa heikkenevän huoltosuhteen, ilmastokriisin ja kestävyysvajeen taakkaa harteillaan”, SYL purnaa.

– Valtiovarainministeriön koulutukseen ja opiskelijoihin kohdistuvat leikkaukset on vältettävä. Suomen tulevaisuudesta leikkaaminen ei ole meille kenellekään hyväksi. Koulutusta ei tule nähdä kulueränä, vaan panostuksena Suomen kasvuun ja tulevaisuuteen. Emme saa nostettua koulutusastetta, ellei opintotukijärjestelmä mahdollista ja kannusta jokaista korkeakouluopintojen suorittamiseen taustasta ja lähtökohdista riippumatta, sanoo puolestaan Suomen opiskelijakuntien liiton (SAMOK) puheenjohtaja Joonas Soukkio.