Talebanin noustua valtaan Afganistanissa elokuussa 2021 Shabana Basij-Rasikh sulki perustamansa Sola-koulun (School of leadership Afganistan) ja tuhosi kaikki asiakirjat, jotka olisivat paljastaneet oppilaiden henkilöllisyyden.

Elokuun 25. päivänä Basij-Rasikh ja 250 muuta Solan hankkeeseen osallistunutta muuttivat Ruandaan. Heidän joukossaan oli yli 100 koulun oppilasta ja sieltä valmistunutta.

Koulutuksen kieltäminen häpeällistä



Yhdysvalloissa opiskellut Shabana Basij-Rasikh, 36, kertoi kokemuksistaan The Women Deliver 2023 -konferenssissa (WD2023) Kigalissa 17.-20. heinäkuuta.

– Vaikka onnistuimme siirtämään koulun turvalliseen maahan, on silti noloa ja hävettävää, että Afganistan on ainoa maa maailmassa, jossa tyttöjen ja naisten koulunkäynti on kielletty.

Alun perin Sola perustettiin stipendiohjelmana, jonka tarkoitus oli auttaa afganistanilaisnuoria saamaan laadukas koulutus ulkomailla ja palaamaan korkeakoulutuksen jälkeen kotimaahansa ja valitsemaansa ammattiin.

– Kun Yhdysvallat ilmoitti vetävänsä joukkonsa Afganistanista, se sai monet länsimaissa opiskelevat, kotimaahan paluuta toivovat afgaaninuoret ahdistumaan.

Basij-Rasikh on pahoillaan siitä, että monet hänen aiemmista oppilaistaan, jotka onnistuivat lähtemään Afganistanista kamppailevat edelleen jatkaakseen koulutusta ulkomailla. Monessa maassa pakolaisstatus estää koulutukseen pääsyn.

Tulijoita olisi, tilaa ei



Kun koulu Ruandassa avattiin Basij-Rasikh ja hänen ryhmänsä ottivat vastaan hakemuksia afgaanitytöiltä eri puolilta maailmaa. Ensimmäisessä sisäänotossa 2022 oppilaita kertyi 27.

– Suurin haaste on se, että useita satoja tai tuhansia tyttöjä haluaisi tulla kampuksellemme, mutta tilaa on rajoitetusti ja joudumme jakamaan paikat ansioiden ja tarpeen mukaan.

Kuukausi valtaannousunsa jälkeen talebanit määräsivät avaamaan poikien yläkoulut. Puoli vuotta myöhemmin he lupasivat ihmisoikeusjärjestöjen mukaan avata kaikki koulut. Sen sijaan tyttöjen yläkoulut suljettiin virallisesti.

–Tytöt tarvitsevat mahdollisuuden näyttää täyden potentiaalinsa ja siinä kansainvälisellä yhteisöllä on tärkeä rooli, Shabana Basij-Rasikh totesi.

UNESCO:n viimeisimmät tilastot osoittavat, että 2,5 miljoonaa eli 80 prosenttia kouluikäisistä afganistanilaistytöistä ja -naisista ei käy koulua. Viime vuoden joulukuussa annettu määräys naisten yliopistokoulutuksen keskeyttämisestä vaikuttaa yli 100 000 valtion tai yksityisen oppilaitoksen opiskelijaan.

Senegal tarjoaa stipendejä yliopistoon



WD2023-konferenssin yhteydessä Senegalin presidentti Macky Sall lupasi, että maan hallitus perustaa 100 stipendiä, joiden avulla talebanien takia opintonsa keskeyttämään joutuneet afganistanilaisnaiset voivat suorittaa tutkintonsa loppuun senegalilaisessa yliopistossa.

Ruandan lisäksi monet muutkin Afrikan maat ovat tarjonneet tilapäisen turvapaikan Afganistanista pakenemaan joutuneille.

Toistaiseksi Solan kouluun on tullut 2000 hakemusta kahdestakymmenestä maasta eri puolilta maailmaa. Vuonna 2022 hakijoita oli 180 kymmenestä maasta, mutta vain 27 tyttöä valittiin.

– Siitä näkee, miten afganistanilaiset perheet ovat valmiita tukemaan tyttöjen muuttamista ulkomaille opiskelemaan, Basij-Rasikhat sanoo. Hänen mielestään sisäoppilaitokset, joissa tytöt opiskelevat ja asuvat yhdessä ovat paras keino edistää heidän koulutustaan.

